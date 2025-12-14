Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Masih Adaptasi, Brisia Jodie Akui Gelisah Serumah dengan Jonathan Alden: Aku Nyariin Mama

Brisia Jodie dan Jonathan Alden masih beradaptasi setelah menikah. Mengaku gelisah kini tak lagi dicari orang tua saat pulang malam.

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Masih Adaptasi, Brisia Jodie Akui Gelisah Serumah dengan Jonathan Alden: Aku Nyariin Mama
Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
PERNIKAHAN JODIE ALDEN - Jonathan Alden mencium Brisia Jodie usai keduanya resmi menyandang status suami istri. Mereka menikah di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Brisia Jodie dan Jonathan Alden masih beradaptasi setelah menikah. 

Ringkasan Berita:
  • Brisia Jodie dan Jonathan Alden masih beradaptasi setelah menjadi pasangan suami istri.
  • Jodie mengaku masih kerap merindukan sang ibunda.
  • Jodie dan Alden tak menunda memiliki momongan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Brisia Jodie dan chef Jonathan Alden telah sah menjadi suami istri. 

Brisia Jodie dan Jonathan Alden melangsungkan pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral, Jakarta pada 3 Desember 2025.

Hampir dua pekan menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri, Jodie dan Alden sapaan mereka, masih banyak beradaptasi.

Alden merasakan hal baru yakni ketika dirinya pulang ke rumah yang sama dengan Jodie.

"Kita juga masih adjust ya, karena biasanya kita pulang ke rumah masing-masing."

"Terus habis itu kita udah tinggal bareng, barengan terus," ujar Alden, dikutip dari YouTube Insertlive, Minggu (14/12/2025).

Tak hanya itu, kini tak lagi dicari ketika pulang larut malam menjadi hal yang membuat Alden bingung.

Hal yang sama turut dirasakan Jodie.

Jebolan Indonesian Idol season sembilan itu masih kerap mencari sang ibunda.

"Biasa kan suka keluar malam, kan biasa udah dicariin. Ini kayak nggak dicariin, malah bingung," kata Alden.

"Malah aku yang nyariin mama gitu," timpal Jodie.

Baca juga: Menikah Bukan Penghalang Brisia Jodie Berkarya, Yakin Bisa Urus Suami dan Kerja

Pelantun Tak Ada Restu itu bahkan merasa mengaku gelisah saat tak lagi mendapatkan perhatian dari orang tua seperti saat masih lajang.

"Kok udah jam 22.00 kok nggak diteleponin."

"Kita berdua itu gelisah," ungkap Jodie.

Halaman 1/3
123
Tags:
Kabar artis
Brisia Jodie
Jonathan Alden
pernikahan artis
penyanyi
