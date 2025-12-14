Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Diterpa Gosip Selingkuh dengan Dito Ariotedjo, Pengakuan Davina Karamoy soal Pesan Ayah Tuai Sorotan

Di tengah isu dugaan perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo, video lama Davina Karamoy soal kekhawatiran sang ayah kembali viral.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Diterpa Gosip Selingkuh dengan Dito Ariotedjo, Pengakuan Davina Karamoy soal Pesan Ayah Tuai Sorotan
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
ISU SELINGKUH DAVINA - Davina Karamoy ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Isu perselingkuhan memanas, kekhawatiran papa Davina Karamoy kini jadi perbincangan. 

Ringkasan Berita:
  • Davina Karamoy terseret isu dugaan perselingkuhan dengan mantan Menpora, Dito Ariotedjo.
  • Video lama pengakuan Davina tentang kekhawatiran sang ayah kembali viral di media sosial.
  • Warganet ramai mengaitkan pernyataan sang ayah dengan isu yang kini menimpa Davina.

TRIBUNNEWS.COM - Nama selebriti Davina Karamoy mendadak jadi sorotan publik.

Pemilik nama asli Davina Tesalonika Karamoy tersebut diterpa isu dugaan perselingkuhan yang mengaitkannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Gosip yang beredar luas di media sosial itu pun langsung memicu berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan warganet.

Di tengah ramainya isu tersebut, perhatian publik tak hanya tertuju pada dugaan hubungan spesial Davina dan Dito.

Sebuah video lama yang menampilkan pengakuan Davina Karamoy kembali viral dan dianggap relevan dengan situasi yang kini menimpanya.

Dalam video tersebut, Davina mengungkap kekhawatiran sang ayah yang sempat takut putrinya benar-benar menjadi pelakor di kehidupan nyata akibat terlalu mendalami peran.

Di mana, wanita berusia 23 tahun ini sempat memerankan karakter Rani dalam film Ipar adalah Maut. 

Rani merupakan sosok orang ketiga yang merebut suami kakaknya. 

Aktingnya menuai banyak pujian karena dinilai sangat hidup dan emosional, hingga membuat penonton terbawa perasaan.

Namun, di balik kesuksesan peran tersebut, Davina mengungkap bahwa sang ayah justru sempat diliputi rasa khawatir.

Meski bangga dengan kemampuan akting putrinya, ayah Davina mengingatkan agar peran tersebut tidak terbawa ke kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Diterpa Gosip Perselingkuhan dengan Davina Karamoy, Dito Ariotedjo Santai Hadapi Serbuan Netizen

Kekhawatiran itu disampaikan secara pribadi melalui pesan suara, sebagaimana diungkapkan Davina saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Vindes.

“Davina anak papa, papa bangga, keren loh akting kamu sebagai pelakor, bagus, sangat menjiwai. Udah tuh pokoknya semua pujian dulu.

Habis itu, tapi tolong papa percaya anak papa nggak kayak gitu. Papa percaya ini tidak akan terbawa ke dunia nyata kan?” ujar Davina menirukan ucapan sang ayah, dikutip Tribunnews dari YouTube Vindes pada Minggu, (14/12/2025). 

Ungkapan tersebut kini kembali disorot publik, terutama setelah nama Davina terseret dalam isu dugaan perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo.

Halaman 1/3
123
Tags:
Dito Ariotedjo
Davina Karamoy
Kabar artis
