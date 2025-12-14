Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kiesha Alvaro Sempat Terpuruk karena Broken Home, Kini Berdamai dengan Keadaan

Kiesha rupanya sudah memilih untuk menerima keadaan dan tidak mencari siapa yang salah saat orang tuanya bercerai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
zoom-in Kiesha Alvaro Sempat Terpuruk karena Broken Home, Kini Berdamai dengan Keadaan
Wartakota/ ari puji waluyo
KIESHA - Artis Kiesha Alvaro di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025) malam. Ia menargetkan mengakhirkan masa lajang di usia 27 tahun. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Kiesha Alvaro cukup terbuka bicara soal kondisi keluarga, ketika kedua orang tuanya, Pasha Ungu dan Okie Agustina, bercerai.

Momen memilukan itu terjadi ketika Kiesha masih anak-anak, tepatnya saat masih berusia lima tahun. Di usia tersebut ia merasakan suasana broken home.

Diakuinya, momen tersebut sempat memberi dampak pada mentalnya, terutama di awal-awal perceraian kedua orang tuanya itu.

Kiesha berusaha bangkit seiring bertambahnya usia, ia menegaskan bahwa perceraian orang tua bukanlah sebuah aib, apalagi kesalahan anak.

Hal itu juga yang ditekankan Keisha ke adik-adiknya dari pernikahan Okie Agustina bersama dengan Gunawan Dwi Cahyo.

Baca juga: Sinopsis Film Ahlan Singapore, Dibintangi Rebecca Klopper-Kiesha Alvaro, Tayang 5 Februari 2026

Rekomendasi Untuk Anda

“Jadi enggak usah dibebankan. Kalau itu, itu tuh bukan aib maksudnya," tegas Kiesha Alvaro di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Itu bukan aib. Bukan dosa lu,” ujar Kiesha.

Ia juga menepis anggapan bahwa perpisahan orang tua harus selalu dihadapi dengan saling menyalahkan. 

Kiesha memilih menerima keadaan dan tidak mencari siapa yang salah dalam situasi tersebut.

Meski berusaha bersikap dewasa, Kiesha tak menampik bahwa perceraian Pasha dan Okie tetap meninggalkan dampak emosional. 

“Berdampak ya pasti berdampak lah ya ke mental segala macam, tapi ya sudah. Pada akhirnya tempat mencari hidup kan," ungkapnya.

"Masa masa kita mau apa ya, berlarut-larut lah dalam kesedihan itu,” jelas Kiesha.

Saat ditanya apakah dirinya sempat mengalami masa terpuruk di awal perpisahan orang tuanya, Kiesha mengakui hal itu sempat terjadi.

“Awal ngedrop pasti. Pasti pasti seperti ngedrop pasti. Pasti ada momen kesal, momen stres segala macam,” ungkap Kiesha Alvaro.

“Nah, tapi untungnya nih, untungnya nih aku punya selalu punya hal-hal aneh buat jadi pengalihanku,” terusnya sambil tertawa.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

 

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kiesha Alvaro
Pasha Ungu
broken home
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Terduga Pelaku Ledakan SMA 72 Korban 'Broken Home' Tinggal Bersama Ayah, Ibunya Kerja di Luar Negeri

Terduga Pelaku Ledakan SMA 72 Korban 'Broken Home' Tinggal Bersama Ayah, Ibunya Kerja di Luar Negeri

Kiesha Alvaro Kalap Belanja Mainan Saat Syuting ‘Ahlan Singapore’ di Singapura

Kiesha Alvaro Kalap Belanja Mainan Saat Syuting ‘Ahlan Singapore’ di Singapura

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas