Kiesha Alvaro Sempat Terpuruk karena Broken Home, Kini Berdamai dengan Keadaan

Ringkasan Berita: Aktor Kiesha Alvaro mengalami broken home di usia 5 tahun

Orang tuanya, Pasha Ungu dan Okie Agustina, bercerai

Kini Kiesha berdamai dengan keadaan, menyebut hal itu bukan aib

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Kiesha Alvaro cukup terbuka bicara soal kondisi keluarga, ketika kedua orang tuanya, Pasha Ungu dan Okie Agustina, bercerai.

Momen memilukan itu terjadi ketika Kiesha masih anak-anak, tepatnya saat masih berusia lima tahun. Di usia tersebut ia merasakan suasana broken home.

Diakuinya, momen tersebut sempat memberi dampak pada mentalnya, terutama di awal-awal perceraian kedua orang tuanya itu.

Kiesha berusaha bangkit seiring bertambahnya usia, ia menegaskan bahwa perceraian orang tua bukanlah sebuah aib, apalagi kesalahan anak.

Hal itu juga yang ditekankan Keisha ke adik-adiknya dari pernikahan Okie Agustina bersama dengan Gunawan Dwi Cahyo.

Baca juga: Sinopsis Film Ahlan Singapore, Dibintangi Rebecca Klopper-Kiesha Alvaro, Tayang 5 Februari 2026

Rekomendasi Untuk Anda

“Jadi enggak usah dibebankan. Kalau itu, itu tuh bukan aib maksudnya," tegas Kiesha Alvaro di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Itu bukan aib. Bukan dosa lu,” ujar Kiesha.

Ia juga menepis anggapan bahwa perpisahan orang tua harus selalu dihadapi dengan saling menyalahkan.

Kiesha memilih menerima keadaan dan tidak mencari siapa yang salah dalam situasi tersebut.

Meski berusaha bersikap dewasa, Kiesha tak menampik bahwa perceraian Pasha dan Okie tetap meninggalkan dampak emosional.

“Berdampak ya pasti berdampak lah ya ke mental segala macam, tapi ya sudah. Pada akhirnya tempat mencari hidup kan," ungkapnya.

"Masa masa kita mau apa ya, berlarut-larut lah dalam kesedihan itu,” jelas Kiesha.

Saat ditanya apakah dirinya sempat mengalami masa terpuruk di awal perpisahan orang tuanya, Kiesha mengakui hal itu sempat terjadi.

“Awal ngedrop pasti. Pasti pasti seperti ngedrop pasti. Pasti ada momen kesal, momen stres segala macam,” ungkap Kiesha Alvaro.

“Nah, tapi untungnya nih, untungnya nih aku punya selalu punya hal-hal aneh buat jadi pengalihanku,” terusnya sambil tertawa.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)