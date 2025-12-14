Sempat Disebut Depresi oleh Marissya Icha, Inara Rusli Kini Terciduk Mesra dengan Insanul Fahmi

Ringkasan Berita: Marissya Icha sempat menyebut Inara Rusli mengalami depresi akibat masalah asmara.

Foto Inara bersama Insanul Fahmi yang tampak mesra mendadak viral di media sosial.

Unggahan “love is blind” dari Marissya Icha memicu beragam tafsir warganet.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara selebgram Inara Rusli masih menuai sorotan tajam dari publik.

Di tengah kabar dirinya disebut mengalami depresi akibat tersandung masalah perselingkuhan, sebuah foto yang menampilkan kebersamaan Inara dan Insanul Fahmi justru mendadak viral hingga memantik tanda tanya warganet.

Sahabat dekat Inara sekaligus pemilik kantor hukum Persia & Co, Marissya Icha, sebelumnya sempat mengungkap kondisi terkini Inara Rusli.

Ia menyebut mantan istri Virgoun itu tengah berada dalam fase sulit dan mengalami tekanan mental yang cukup berat.

Kesedihan tersebut disebut tak lepas dari persoalan yang menimpa Inara belakangan ini.

Ibu tiga anak ini diketahui mengaku merasa tertipu oleh Insanul Fahmi setelah menerima ajakan menikah siri.

Saat itu, Inara tidak mengetahui status asli Insan yang ternyata masih berstatus sebagai suami dari konten kreator Wardatina Mawa.

Fakta tersebut baru terungkap belakangan dan membuat Inara terpukul.

Situasi itu membuat Inara terjebak dalam kondisi yang serba sulit. Pernikahan siri yang terlanjur dijalani berujung pada tekanan psikologis.

Bahkan, pemilik nama lengkap Inara Idola Rusli ini telah melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan.

Namun, di tengah kabar Inara yang disebut mengalami depresi, publik justru dihebohkan dengan beredarnya foto viral di media sosial.

Foto tersebut memperlihatkan Inara dan Insan tampak bersama dan terlihat mesra.

Dalam gambar itu, Inara terlihat menggandeng Insan saat mendatangi sebuah kantor pengacara.

Kemunculan foto tersebut sontak memicu beragam spekulasi.

Banyak warganet mempertanyakan kondisi sebenarnya hubungan Inara dan Insan, mengingat sebelumnya disebut telah terjadi konflik serius dan pelaporan hukum.