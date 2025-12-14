Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kontroversi Inara Rusli

Sempat Disebut Depresi oleh Marissya Icha, Inara Rusli Kini Terciduk Mesra dengan Insanul Fahmi

Di tengah kabar Inara Rusli depresi, foto kebersamaannya dengan Insanul Fahmi viral. Unggahan Marissya Icha pun menuai sorotan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Sempat Disebut Depresi oleh Marissya Icha, Inara Rusli Kini Terciduk Mesra dengan Insanul Fahmi
Kolase Tribunnews, Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
KASUS INARA RUSLI - Selebgram Wardatina Mawa (kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu malam (22/11/2205). Inara Rusli (kanan) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2025). Usai disebut depresi, Inara Rusli terciduk netizen mesra dengan Insanul Fahmi. 

Ringkasan Berita:
  • Marissya Icha sempat menyebut Inara Rusli mengalami depresi akibat masalah asmara.
  • Foto Inara bersama Insanul Fahmi yang tampak mesra mendadak viral di media sosial.
  • Unggahan “love is blind” dari Marissya Icha memicu beragam tafsir warganet.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara selebgram Inara Rusli masih menuai sorotan tajam dari publik.

Di tengah kabar dirinya disebut mengalami depresi akibat tersandung masalah perselingkuhan, sebuah foto yang menampilkan kebersamaan Inara dan Insanul Fahmi justru mendadak viral hingga memantik tanda tanya warganet.

Sahabat dekat Inara sekaligus pemilik kantor hukum Persia & Co, Marissya Icha, sebelumnya sempat mengungkap kondisi terkini Inara Rusli.

Ia menyebut mantan istri Virgoun itu tengah berada dalam fase sulit dan mengalami tekanan mental yang cukup berat.

Kesedihan tersebut disebut tak lepas dari persoalan yang menimpa Inara belakangan ini.

Ibu tiga anak ini diketahui mengaku merasa tertipu oleh Insanul Fahmi setelah menerima ajakan menikah siri. 

Rekomendasi Untuk Anda

Saat itu, Inara tidak mengetahui status asli Insan yang ternyata masih berstatus sebagai suami dari konten kreator Wardatina Mawa.

Fakta tersebut baru terungkap belakangan dan membuat Inara terpukul.

Situasi itu membuat Inara terjebak dalam kondisi yang serba sulit. Pernikahan siri yang terlanjur dijalani berujung pada tekanan psikologis.

Bahkan, pemilik nama lengkap Inara Idola Rusli ini telah melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan.

Namun, di tengah kabar Inara yang disebut mengalami depresi, publik justru dihebohkan dengan beredarnya foto viral di media sosial.

Baca juga: Marissya Icha Ungkap Kebenaran soal CCTV Rumah Inara Rusli, Baru Dipasang setelah Cerai dari Virgoun

Foto tersebut memperlihatkan Inara dan Insan tampak bersama dan terlihat mesra.

Dalam gambar itu, Inara terlihat menggandeng Insan saat mendatangi sebuah kantor pengacara.

Kemunculan foto tersebut sontak memicu beragam spekulasi.

Banyak warganet mempertanyakan kondisi sebenarnya hubungan Inara dan Insan, mengingat sebelumnya disebut telah terjadi konflik serius dan pelaporan hukum.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Halaman 1/4
1234
Tags:
Marissya Icha
Inara Rusli
Insanul Fahmi
Kontroversi Inara Rusli
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas