Ekspresi Berbeda Ammar Zoni 'Lepas' dari Nusakambangan, Full Senyum saat Tiba di Jakarta

Ringkasan Berita: Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Ammar Zoni bersama lima warga binaan lainnya yang sebelumnya menempati Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, Nusakambangan, Sabtu (13/12/2025) kembali ke Jakarta.

Senyumnya full selama mengikuti proses pemindahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu.

Mantan suami Irish Bella ini pindah ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Pemindahan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan lanjutan kasus peredaran narkoba.

Bagaimana proses pemindahannya? Berikut ulasannya.



Tiba di Cipinang Berbaju Oranye



Kasubdit Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, mengonfirmasi bahwa Ammar Zoni dan rekan-rekannya tiba di Jakarta Sabtu sore sekitar pukul 18.00 WIB.

Mereka menjalani administrasi penerimaan, pemeriksaan kesehatan, lalu ditempatkan di kamar penempatan khusus.

PEMINDAHAN AMMAR ZONI - Para tahanan, termasuk Ammar Zoni, tampak mengenakan rompi oranye saat menjalani pendataan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025). Mereka dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk dihadirkan langsung dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (HO/IST)

Dari dokumentasi Ditjen Pemasyarakatan, tampak Ammar Zoni dan rekan-rekannya mengenakan kaos oranye berbalut rompi tahanan merah saat menjalani pendataan setiba di Lapas Cipinang.

Ammar Zoni dan lima warga binaan pemasyarakatan lain telah dipindahkan sementara dari lapas Nusakambangan, Jawa Tengah ke lapas Narkotika Jakarta.



Rika Aprianti membenarkan pemindahan sementara tersebut. Mereka kini telah tiba sejak hari ini, Sabtu 3 Desember 2025 untuk kepentingan persidangan.

“Benar, telah dilakukan pemindahan terhadap lima warga binaan atas nama Amar Zoni dan rekan-rekannya dari Lapas Karang Anyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta pada hari Sabtu, 13 Desember 2025,” ujar Rika Aprianti dalam keterangannya.