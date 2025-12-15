Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ammar Zoni Terjerat Narkoba

Ekspresi Berbeda Ammar Zoni 'Lepas' dari Nusakambangan, Full Senyum saat Tiba di Jakarta

Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Editor: Anita K Wardhani
Ekspresi Berbeda Ammar Zoni 'Lepas' dari Nusakambangan, Full Senyum saat Tiba di Jakarta
KOLASE/DOK TRIBUNNEWS.COM/DITJEN PAS
AMMAR ZONI DIPINDAH- Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu. 

 

Ringkasan Berita:
  • Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.
  • Ammar Zoni bersama lima warga binaan lainnya yang sebelumnya menempati Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, Nusakambangan, Sabtu (13/12/2025) kembali ke Jakarta. 
  • Senyumnya full selama mengikuti proses pemindahan.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu.

Baca juga: Pemindahan Ammar Zoni dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta Hanya Bersifat Sementara

Ammar Zoni bersama lima warga binaan lainnya yang sebelumnya menempati Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, Nusakambangan, Sabtu (13/12/2025) kembali ke Jakarta. 

Mantan suami Irish Bella ini pindah ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Pemindahan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan lanjutan kasus peredaran narkoba.

Bagaimana proses pemindahannya? Berikut ulasannya.


Tiba di Cipinang Berbaju Oranye


Kasubdit Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, mengonfirmasi bahwa Ammar Zoni dan rekan-rekannya tiba di Jakarta Sabtu sore sekitar pukul 18.00 WIB.

Mereka menjalani administrasi penerimaan, pemeriksaan kesehatan, lalu ditempatkan di kamar penempatan khusus.

PEMINDAHAN AMMAR ZONI - Para tahanan, termasuk Ammar Zoni, tampak mengenakan rompi oranye saat menjalani pendataan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025). Mereka dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk dihadirkan langsung dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PEMINDAHAN AMMAR ZONI - Para tahanan, termasuk Ammar Zoni, tampak mengenakan rompi oranye saat menjalani pendataan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025). Mereka dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk dihadirkan langsung dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (HO/IST)

Dari dokumentasi Ditjen Pemasyarakatan, tampak Ammar Zoni dan rekan-rekannya mengenakan kaos oranye berbalut rompi tahanan merah saat menjalani pendataan setiba di Lapas Cipinang.

Ammar Zoni dan lima warga binaan pemasyarakatan lain telah dipindahkan sementara dari lapas Nusakambangan, Jawa Tengah ke lapas Narkotika Jakarta.


Rika Aprianti membenarkan pemindahan sementara tersebut. Mereka kini telah tiba sejak hari ini, Sabtu 3 Desember 2025 untuk kepentingan persidangan.

“Benar, telah dilakukan pemindahan terhadap lima warga binaan atas nama Amar Zoni dan rekan-rekannya dari Lapas Karang Anyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta pada hari Sabtu, 13 Desember 2025,” ujar Rika Aprianti dalam keterangannya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Ammar Zoni
Sidang Ammar Zoni
Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan
senyum Ammar Zoni
Irish Bella
