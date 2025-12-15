Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dari Gugatan Istri Sah Eks Menpora Dito Ariotedjo Seret Davina Karamoy ke Gosip Dugaan Selingkuhan 

Gosip panas mengiringi gugatan cerai pada  mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Nama aktris muda Davina Karamoy terseret.

Editor: Anita K Wardhani
Dari Gugatan Istri Sah Eks Menpora Dito Ariotedjo Seret Davina Karamoy ke Gosip Dugaan Selingkuhan 
TRIBUNNEWS/Lendy Ramadhan
DAVINA KARAMOY - Pemain Film 'Kuncen' Davina Karamoy usai podcast dalam program Si Paling Seleb di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025). Dalam film tersebut, Davina cerita perannya sebagai perempuan berkarakter bucin, jutek, dan logis bernama Diska. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Gosip panas mengiringi gugatan cerai pada  mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Nama aktris muda Davina Karamoy terseret.


Isu bermula dari kabar perpisahan rumah tangga sang eks Menpora, yang kemudian disusul oleh beredarnya postingan lama yang mendadak kembali viral dan memicu spekulasi publik.

Baca juga: Diterpa Gosip Selingkuh dengan Dito Ariotedjo, Pengakuan Davina Karamoy soal Pesan Ayah Tuai Sorotan


Kabar tentang dugaan hubungan terlarang antara Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo pertama kali mencuat seiring dengan berita gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri sah Dito, Niena Kirana Riskyana, terhadap suaminya. 

Gosip orang ketiga pun muncul ke permukaan sebagai pemicu keretakan rumah tangga ini.

Mengapa Davina Karamoy Terseret? Ini Petunjuknya

Rumor yang beredar menyebutkan bahwa gugatan cerai tersebut dipicu oleh kehadiran seorang pihak ketiga. 

Sosok misterius ini digambarkan memiliki ciri-ciri spesifik, seorang artis yang sangat menyukai olahraga padel, dengan inisial DK.

Ciri-ciri tersebut dengan cepat ditangkap oleh warganet dan mulai dikaitkan langsung dengan Davina Karamoy


Dugaan ini semakin menguat lantaran Davina memang dikenal sebagai salah satu publik figur yang rajin berolahraga padel.

Tak hanya itu, beberapa foto yang diklaim menunjukkan kebersamaan Dito dan Davina di masa lalu juga ikut tersebar. 

Namun, penting dicatat bahwa keaslian serta sumber foto-foto tersebut hingga kini masih belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Ada Davina Karamoy di Postingan Istri Sah Eks Menpora Dito 

Aktris Davina Karamoy.
Aktris Davina Karamoy. (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Jauh sebelum rumor perselingkuhan ini meledak, istri sah Dito Ariotedjo, Niena Kirana Riskyana, sempat mengunggah sebuah video di Instagram Story pribadinya. 

Unggahan ini menampilkan Davina Karamoy sedang berolahraga di pusat kebugaran yang berada di lingkungan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Postingan tersebut dibagikan Niena sekitar satu bulan sebelum isu dugaan perselingkuhan Dito dan Davina ramai dibicarakan. 

Dalam Story tersebut, Niena seolah tengah mempromosikan fasilitas gym yang tersedia di Kemenpora.

Tags:
Menpora Dito Ariotedjo
Davina Karamoy
dugaan perselingkuhan
Niena Kirana Riskyana
