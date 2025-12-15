Dituding Selingkuh oleh Aya Balqis, Yuka Ungkap Alasan Ganti Kontak Jule Jadi Nama Zakie

Ringkasan Berita: Selebgram Julia Prastini alias Jule diduga selingkuh dengan Yuka, pacar sahabatnya, Aya Balqis.

Yuka memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan dengan Jule.

Yuka mengungkap alasan mengubah nama kontak Jule menjadi Zakie di ponselnya.

TRIBUNNEWS.COM - Viral isu selebgram Julia Prastini alias Jule selingkuh dengan pacar sahabatnya sendiri, Aya Balqis, TikToker asal Malaysia.

Tak kapok dicerai suaminya yakni Na Daehoon, Jule kembali viral karena isu perselingkuhan.

Isu tersebut merebak setelah Aya Balqis membocorkan bukti perselingkuhan sang pacar, Yusman Kusuma atau Yuka dengan Jule.

Menanggapi hal tersebut, Yuka akhirnya memberikan klarifikasi.

Lewat unggahan di TikTok pribadinya @yusmankusumaa, Minggu (14/12/2025), Yuka secara tegas membantah adanya hubungan spesial dengan Jule.

Menurutnya, hubungannya dengan ibu trio Na itu hanya sebatas teman biasa.

"Halo semuanya, gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian nggak banyak yang salah paham," ujar Yuka

“Gua sama Jule itu cuma teman biasa aja,” sambungnya.

Salah satu hal yang paling disorot publik adalah keputusan Yuka mengganti nama kontak Jule menjadi "Zakie" di ponselnya.

Pria yang lahir pada 2004 ini pun mengakui hal tersebut memang terjadi.

"Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu bener," terangnya.

Namun, Yuka menegaskan bahwa tindakan itu tidak berkaitan dengan hubungan terlarang seperti yang dibeberkan oleh Aya Balqis.

"Tapi perlu gua lurusin itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun," jelas Yuka.

Yuka menyebut keputusan tersebut dipicu oleh masalah internal yang sedang ia hadapi, khususnya dengan Aya.

“Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik"