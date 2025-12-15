Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Dituding Selingkuh oleh Aya Balqis, Yuka Ungkap Alasan Ganti Kontak Jule Jadi Nama Zakie

Dituding Aya Balqis selingkuh, Yusman Kusuma alias Yuka mengungkap alasan mengganti nama kontak Jule menjadi "Zakie" di ponselnya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Dituding Selingkuh oleh Aya Balqis, Yuka Ungkap Alasan Ganti Kontak Jule Jadi Nama Zakie
Instagram @juliaprt7
JULE DIDUGA SELINGKUH - Foto selebgram Jule dengan mantan suaminya, Na Daehoon diambil dari Instagram @juliaprt7, Senin (15/12/2025). Kini, Jule dikabarkan menjadi selingkuhan pacar TikToker Malaysia. 

Ringkasan Berita:
  • Selebgram Julia Prastini alias Jule diduga selingkuh dengan Yuka, pacar sahabatnya, Aya Balqis.
  • Yuka memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan dengan Jule.
  • Yuka mengungkap alasan mengubah nama kontak Jule menjadi Zakie di ponselnya.

TRIBUNNEWS.COM - Viral isu selebgram Julia Prastini alias Jule selingkuh dengan pacar sahabatnya sendiri, Aya Balqis, TikToker asal Malaysia.

Tak kapok dicerai suaminya yakni Na Daehoon, Jule kembali viral karena isu perselingkuhan.

Isu tersebut merebak setelah Aya Balqis membocorkan bukti perselingkuhan sang pacar, Yusman Kusuma atau Yuka dengan Jule.

Menanggapi hal tersebut, Yuka akhirnya memberikan klarifikasi.

Lewat unggahan di TikTok pribadinya @yusmankusumaa, Minggu (14/12/2025), Yuka secara tegas membantah adanya hubungan spesial dengan Jule.

Menurutnya, hubungannya dengan ibu trio Na itu hanya sebatas teman biasa.

Rekomendasi Untuk Anda

"Halo semuanya, gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian nggak banyak yang salah paham," ujar Yuka 

“Gua sama Jule itu cuma teman biasa aja,” sambungnya.

Salah satu hal yang paling disorot publik adalah keputusan Yuka mengganti nama kontak Jule menjadi "Zakie" di ponselnya.

Pria yang lahir pada 2004 ini pun mengakui hal tersebut memang terjadi.

"Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu bener," terangnya.

Baca juga: Jule Diduga Selingkuh dengan Yuka, Pacar Aya TikToker Asal Malaysia: Kenapa Kawan Sendiri?

Namun, Yuka menegaskan bahwa tindakan itu tidak berkaitan dengan hubungan terlarang seperti yang dibeberkan oleh Aya Balqis.

"Tapi perlu gua lurusin itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun," jelas Yuka.

Yuka menyebut keputusan tersebut dipicu oleh masalah internal yang sedang ia hadapi, khususnya dengan Aya.  

“Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik"

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Halaman 1/3
123
Tags:
Jule
selingkuh
Kabar artis
Aya Balqis
Julia Prastini
TikToker
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas