Tangis Alyssa Daguise Pecah saat Maia Estianty Sampaikan Permintaan Maaf di Raudhah

Ringkasan Berita: Alyssa Daguise turut dalam rombongan ibadah umrah yang dijalani Maia Estianty dan keluarga.

Maia Estianty dan Alyssa Daguise berkunjung ke Raudhah, area di Masjid Nabawi.

Alyssa Daguise tak kuasa menahan air mata setelah mendengar permintaan maaf dari sang mertua, Maia Estianty.

TRIBUNNEWS.COM - Istri Al Ghazali, Alyssa Daguise tak kuasa menahan air mata setelah mendengar permintaan maaf dari sang mertua, musisi Maia Estianty.

Alyssa Daguise turut dalam rombongan ibadah umrah bersama Al Ghazali, Maia Estianty, Irwan Mussry, dan El Rumi.

Mereka telah berangkat ke Tanah Suci pada Rabu (10/12/2025) lalu.

Sebelum menjalani ibadah umrah di Makkah, rombongan Maia Estianty dan keluarga terlebih dahulu mengunjungi Kota Madinah.

Di sana, mereka melakukan ibadah di Masjid Nabawi.

Momen haru pun terjadi saat Maia Estianty dan Alyssa Daguise berkunjung ke Raudhah, sebuah area istimewa di dalam Masjid Nabawi yang disebut sebagai "taman surga" oleh Nabi Muhammad SAW.

Rekomendasi Untuk Anda

Tampak Alyssa Daguise sudah meneteskan air mata haru saat mengantre untuk memasuki area Raudhah.

Maia Estianty pun meminta sang menantu untuk tak menangis.

Namun, istri Al Ghazali itu berdalih dirinya merupakan sosok yang cengeng.

"Alyssa, jangan nangis," kata Maia Estianty dalam unggahan video di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip Senin (15/12/2025).

"Cengeng," jawab Alyssa.

Baca juga: Maia Estianty Berangkat Ibadah Umrah Bersama Keluarga, Ajak Alyssa Daguise yang Tengah Hamil

Setelah menunggu beberapa saat, Maia Estianty dan Alyssa Daguise akhirnya bisa memasuki area Raudhah.

Keduanya lalu beribadah secara berdampingan.

Saat memanjatkan doa, tampak Maia Estianty mengelus perut Alyssa Daguise yang tengah hamil.

Keduanya lantas berpelukan.