Tangis Alyssa Daguise Pecah saat Maia Estianty Sampaikan Permintaan Maaf di Raudhah

Alyssa Daguise tak kuasa menahan air mata setelah mendengar permintaan maaf dari Maia Estianty saat keduanya beribadah di Raudhah, Masjid Nabawi.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Nuryanti
Tangis Alyssa Daguise Pecah saat Maia Estianty Sampaikan Permintaan Maaf di Raudhah
KOMPAS.com/ MELVINA TIONARDUS
ALYSSA DAGUISE - Aktris Alyssa Daguise usai perilisan trailer film Catatan Si Boy di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023). Alyssa Daguise tak kuasa menahan air mata setelah mendengar permintaan maaf dari Maia Estianty saat keduanya beribadah di Raudhah, Masjid Nabawi. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Istri Al Ghazali, Alyssa Daguise tak kuasa menahan air mata setelah mendengar permintaan maaf dari sang mertua, musisi Maia Estianty

Alyssa Daguise turut dalam rombongan ibadah umrah bersama Al Ghazali, Maia Estianty, Irwan Mussry, dan El Rumi. 

Mereka telah berangkat ke Tanah Suci pada Rabu (10/12/2025) lalu. 

Sebelum menjalani ibadah umrah di Makkah, rombongan Maia Estianty dan keluarga terlebih dahulu mengunjungi Kota Madinah

Di sana, mereka melakukan ibadah di Masjid Nabawi

Momen haru pun terjadi saat Maia Estianty dan Alyssa Daguise berkunjung ke Raudhah, sebuah area istimewa di dalam Masjid Nabawi yang disebut sebagai "taman surga" oleh Nabi Muhammad SAW. 

Tampak Alyssa Daguise sudah meneteskan air mata haru saat mengantre untuk memasuki area Raudhah

Maia Estianty pun meminta sang menantu untuk tak menangis. 

Namun, istri Al Ghazali itu berdalih dirinya merupakan sosok yang cengeng.

"Alyssa, jangan nangis," kata Maia Estianty dalam unggahan video di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip Senin (15/12/2025).

"Cengeng," jawab Alyssa. 

Baca juga: Maia Estianty Berangkat Ibadah Umrah Bersama Keluarga, Ajak Alyssa Daguise yang Tengah Hamil

Setelah menunggu beberapa saat, Maia Estianty dan Alyssa Daguise akhirnya bisa memasuki area Raudhah

Keduanya lalu beribadah secara berdampingan.

Saat memanjatkan doa, tampak Maia Estianty mengelus perut Alyssa Daguise yang tengah hamil. 

Keduanya lantas berpelukan. 

Al Ghazali
Alyssa Daguise
Maia Estianty
umrah
Madinah
Masjid Nabawi
Raudhah
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
