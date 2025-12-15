Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Isu Selingkuh Davina Karamoy dengan Dito Ariotedjo Melebar, Purbasari Didesak Ganti Brand Ambassador

Isu yang menyeret nama Davina Karamoy meluas hingga ke brand. Purbasari dibanjiri komentar warganet yang mendesak klarifikasi dan penggantian BA.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Isu Selingkuh Davina Karamoy dengan Dito Ariotedjo Melebar, Purbasari Didesak Ganti Brand Ambassador
TRIBUNNEWS/Lendy Ramadhan
ISU DAVINA KARAMOY - Pemain Film 'Kuncen' Davina Karamoy usai podcast dalam program Si Paling Seleb di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025). Nama Davina Karamoy disorot, brand kecantikan Purbasari didesak klarifikasi soal Brand Ambassador. 

Ringkasan Berita:
  • Isu dugaan perselingkuhan Davina Karamoy dan Dito Ariotedjo ramai dibahas di media sosial, meski belum terkonfirmasi.
  • Dampak isu meluas ke kerja sama brand, termasuk Purbasari yang menggandeng Davina sebagai brand ambassador.
  • Warganet membanjiri kolom komentar Purbasari, menuntut klarifikasi dan meminta Davina diganti sebagai BA.

TRIBUNNEWS.COM - Nama aktris Davina Karamoy mendadak jadi sorotan hangat publik.

Kali ini, bukan soal proyek akting terbarunya, melainkan isu panas yang ramai diperbincangkan di media sosial dan berimbas hingga kerja samanya dengan sejumlah brand.

Salah satu yang ikut terseret adalah Purbasari, merek kecantikan yang baru saja menggandeng Davina sebagai brand ambassador.

Media sosial baru saja dihebohkan dengan isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama artis Davina Karamoy dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Isu tersebut pertama kali mencuat di platform X, sebelum akhirnya menyebar luas ke berbagai media sosial lainnya.

Sejumlah unggahan warganet menyoroti kedekatan Davina dan Dito Ariotedjo.

Bahkan, potongan video yang diklaim memperlihatkan momen tertentu di antara keduanya turut beredar dan menjadi viral.

Situasi semakin memanas setelah muncul klaim yang menyebutkan bahwa istri Dito, Niena Kirana Riskyana, telah mengajukan gugatan cerai.

Meski demikian, hingga kini kebenaran dari rumor tersebut belum dapat dipastikan.

Baik Davina Karamoy maupun pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi untuk mengonfirmasi atau membantah kabar yang beredar.

Namun, meski belum terverifikasi, dampak dari isu tersebut terlanjur meluas.

Baca juga: Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan Dito Ariotedjo, Razman Singgung Beban Hidup Para Artis

Gelombang reaksi warganet pun tak terhindarkan.

Aksi boikot dan cancel culture mulai diarahkan kepada sejumlah brand yang diketahui pernah atau sedang bekerja sama dengan pemeran Rani dalam Film Ipar adalah Maut tersebut.  

Salah satu yang paling disorot adalah Purbasari, yang saat ini menjadikan Davina sebagai brand ambassador.

Kolom komentar akun Instagram resmi Purbasari pun dibanjiri desakan dari warganet.

Tags:
Davina Karamoy
Menpora RI Dito Ariotedjo
isu perselingkuhan
