Nikita Mirzani Bakal Ajukan Kasasi usai Vonis Naik, Zanzabella Minta sang Artis Pikir-pikir Lagi

Ringkasan Berita: Artis Nikita Mirzani siap mengajukan kasasi setelah hukumannya diperberat menjadi enam tahun penjara.

Langkah Nikita Mirzani itu turut mendapat sorotan dari selebgram Tengku Zanzabella.

Zanzabella meminta Nikita Mirzani pikir-pikir lagi untuk mengajukan kasasi.

TRIBUNNEWS.COM - Artis Nikita Mirzani bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah hukumannya bertambah menjadi enam tahun penjara atas kasus pemerasan yang dilaporkan dokter Reza Gladys.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperberat vonis yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri, dari empat tahun menjadi enam tahun penjara dalam sidang banding yang digelar Selasa (9/12/2025).

Dalam amar putusannya, Nikita Mirzani disebut terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya hanya menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal UU ITE dan membebaskannya dari dakwaan TPPU.

Terkait langkah Nikita menempuh upaya kasasi tersebut, selebgram Tengku Zanzabella memberikan komentar.

Lewat unggahan di Instagram story pribadinya @tengku.zanzabella, Rabu (10/12/2025), Zanzabella meminta bintang film Nenek Gayung itu pikir-pikir lagi untuk mengajukan kasasi.

Rekomendasi Untuk Anda

"Jika Nikita Mirzani mengambil langkah untuk kasasi alangkah lebih baik untuk berpikir sejuta kali," ucap Zanzabella.

Menurut Zanzabella, jika Nikita mengajukan kasasi, kemungkinan hukumannya akan lebih tinggi.

Mengingat, dakwaan TPPU terbukti di tingkat banding.

"Karena kasasi itu konsepnya adalah MA hakimnya itu tidak akan memutuskan hal yang ekstrem banget," kata Zanzabella.

"Jadi kalau dibanding saja TPPU terbukti itu makin gawat ketika kasasi."

Baca juga: Vonis Diperberat dari 4 Jadi 6 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tak Menyesal Ajukan Banding

"Apalagi ketika hakim berpikir ini salah pasal atau kurang sekali masa hukumannya," paparnya.

Bahkan, Zanzabella memprediksi hukuman mantan istri Dipo Latief itu bisa naik menjadi 12 tahun penjara.

"Nggak main-main, kalau masuk TPPU-nya dan di kasasi nanti dibilang 'oh ini ringan sekali jeratan 20 tahun jadi cuman 6 tahun dinaikkan jadi 12 tahun'," ujar Zanzabella.

"Gue doain bebas di kasasi, tapi bohong," ledeknya.

Tim Kuasa Hukum Nikita Siap Tempuh Kasasi Hari Ini