Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys

Nikita Mirzani Bakal Ajukan Kasasi usai Vonis Naik, Zanzabella Minta sang Artis Pikir-pikir Lagi

Nikita Mirzani bakal mengajukan kasasi setelah hukumannya menjadi enam tahun penjara, Tengku Zanzabella minta sang artis pikir-pikir lagi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Nikita Mirzani Bakal Ajukan Kasasi usai Vonis Naik, Zanzabella Minta sang Artis Pikir-pikir Lagi
Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah
VONIS NIKITA MIRZANI - Nikita Mirzani usai menjalani sidang putusan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). Nikita Mirzani bakal mengajukan kasasi setelah hukumannya menjadi enam tahun penjara. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Artis Nikita Mirzani bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah hukumannya bertambah menjadi enam tahun penjara atas kasus pemerasan yang dilaporkan dokter Reza Gladys.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperberat vonis yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri, dari empat tahun menjadi enam tahun penjara dalam sidang banding yang digelar Selasa (9/12/2025).

Dalam amar putusannya, Nikita Mirzani disebut terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya hanya menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal UU ITE dan membebaskannya dari dakwaan TPPU.

Terkait langkah Nikita menempuh upaya kasasi tersebut, selebgram Tengku Zanzabella memberikan komentar.

Lewat unggahan di Instagram story pribadinya @tengku.zanzabella, Rabu (10/12/2025), Zanzabella meminta bintang film Nenek Gayung itu pikir-pikir lagi untuk mengajukan kasasi.

Rekomendasi Untuk Anda

"Jika Nikita Mirzani mengambil langkah untuk kasasi alangkah lebih baik untuk berpikir sejuta kali," ucap Zanzabella.

Menurut Zanzabella, jika Nikita mengajukan kasasi, kemungkinan hukumannya akan lebih tinggi.

Mengingat, dakwaan TPPU terbukti di tingkat banding.

"Karena kasasi itu konsepnya adalah MA hakimnya itu tidak akan memutuskan hal yang ekstrem banget," kata Zanzabella.

"Jadi kalau dibanding saja TPPU terbukti itu makin gawat ketika kasasi."

Baca juga: Vonis Diperberat dari 4 Jadi 6 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tak Menyesal Ajukan Banding

"Apalagi ketika hakim berpikir ini salah pasal atau kurang sekali masa hukumannya," paparnya.

Bahkan, Zanzabella memprediksi hukuman mantan istri Dipo Latief itu bisa naik menjadi 12 tahun penjara.

"Nggak main-main, kalau masuk TPPU-nya dan di kasasi nanti dibilang 'oh ini ringan sekali jeratan 20 tahun jadi cuman 6 tahun dinaikkan jadi 12 tahun'," ujar Zanzabella.

"Gue doain bebas di kasasi, tapi bohong," ledeknya.

Tim Kuasa Hukum Nikita Siap Tempuh Kasasi Hari Ini

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Halaman 1/3
123
Tags:
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys
Nikita Mirzani
Meaningful
Zanzabella
kasasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas