Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kontroversi Inara Rusli

Di Tengah Foto Mesra Inara Rusli dengan Insanul Fahmi Viral, Unggahan Mawa soal Pelakor Jadi Sorotan

Foto mesra Inara Rusli dan Insanul Fahmi viral di tengah isu depresi. Di saat bersamaan, Mawa unggah tulisan bernada sakit hati.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Di Tengah Foto Mesra Inara Rusli dengan Insanul Fahmi Viral, Unggahan Mawa soal Pelakor Jadi Sorotan
Kolase Tribunnews, Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
KASUS SELINGKUH INARA - Selebgram Wardatina Mawa (kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu malam (22/11/2205). Inara Rusli (kanan) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2025). Foto mesra Inara–Insan picu polemik, Mawa kodekan kekecewaan. 

Ringkasan Berita:
  • Inara Rusli disebut mengalami tekanan mental setelah mengaku tertipu dalam pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.
  • Foto kebersamaan Inara dan Insan mendadak viral dan memicu spekulasi publik.
  • Istri sah Insan, Wardatina Mawa, mengunggah ulang tulisan menyinggung pelakor yang diduga terkait isu tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara selebgram Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik.

Di tengah kabar dirinya disebut mengalami tekanan mental dan depresi akibat persoalan hubungan, sebuah foto yang menampilkan kebersamaan Inara dengan Insanul Fahmi justru mendadak viral di media sosial. 

Di mana sebelumnya, sahabat dekat Inara sekaligus pemilik kantor hukum Persia & Co, Marissya Icha, sempat mengungkap kondisi terkini kliennya.

Ia menyebut mantan istri Virgoun itu sedang berada dalam fase hidup yang berat dan mengalami tekanan psikologis cukup mendalam.

Kesedihan tersebut tak lepas dari persoalan yang menimpa Inara belakangan ini, terutama terkait hubungannya dengan Insanul Fahmi.

Inara diketahui mengaku merasa tertipu setelah menerima ajakan menikah siri dari Insanul Fahmi.

Rekomendasi Untuk Anda

Kala itu, ia disebut tidak mengetahui status asli Insan yang ternyata masih sebagai suami sah dari konten kreator Wardatina Mawa. Fakta tersebut baru terungkap belakangan dan membuat Inara terpukul.

Situasi ini menempatkan Inara dalam kondisi serba sulit. Pernikahan siri yang terlanjur dijalani justru berujung pada tekanan psikologis yang berat.

Bahkan, Inara Idola Rusli telah melaporkan Insanul Fahmi ke pihak berwajib atas dugaan penipuan hingga ingin mundur dari hubungannya tersebut.

Namun, di tengah kabar Inara yang disebut mengalami depresi, publik justru dikejutkan dengan beredarnya foto viral di media sosial.

Dalam foto tersebut, Inara dan Insan tampak bersama dan terlihat mesra. Keduanya bahkan terlihat bergandengan tangan saat mendatangi sebuah kantor pengacara.

Baca juga: Sempat Disebut Depresi oleh Marissya Icha, Inara Rusli Kini Terciduk Mesra dengan Insanul Fahmi

Kemunculan potret ini sontak memicu beragam spekulasi dan pertanyaan dari warganet.

Di tengah kabar panas tersebut, perhatian publik juga tertuju pada unggahan Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi.

Mawa kepergok mengunggah ulang sebuah tulisan yang menyinggung soal pelakor, yang dinilai banyak pihak sarat dengan luapan sakit hati.

“Untukmu perempuan yang sudah tau rumah itu berpenghuni namun tetap menerobos masuk kedalamnya, semoga sepanjang hidupmu sial dan karma menyelimuti anak cucumu kelak,” demikian bunyi tulisan yang diunggah ulang Mawa di Instagramnya, dikutip Tribunnnews, Senin (15/12/2025). 

Marissya Icha Ungkap Kondisi Mental Inara Rusli di Tengah Skandal Perselingkuhan dengan Insan

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Halaman 1/3
123
Tags:
Kontroversi Inara Rusli
Inara Rusli
Insanul Fahmi
Wardatina Mawa
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas