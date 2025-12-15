Di Tengah Foto Mesra Inara Rusli dengan Insanul Fahmi Viral, Unggahan Mawa soal Pelakor Jadi Sorotan

Ringkasan Berita: Inara Rusli disebut mengalami tekanan mental setelah mengaku tertipu dalam pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.

Foto kebersamaan Inara dan Insan mendadak viral dan memicu spekulasi publik.

Istri sah Insan, Wardatina Mawa, mengunggah ulang tulisan menyinggung pelakor yang diduga terkait isu tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara selebgram Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik.

Di tengah kabar dirinya disebut mengalami tekanan mental dan depresi akibat persoalan hubungan, sebuah foto yang menampilkan kebersamaan Inara dengan Insanul Fahmi justru mendadak viral di media sosial.

Di mana sebelumnya, sahabat dekat Inara sekaligus pemilik kantor hukum Persia & Co, Marissya Icha, sempat mengungkap kondisi terkini kliennya.

Ia menyebut mantan istri Virgoun itu sedang berada dalam fase hidup yang berat dan mengalami tekanan psikologis cukup mendalam.

Kesedihan tersebut tak lepas dari persoalan yang menimpa Inara belakangan ini, terutama terkait hubungannya dengan Insanul Fahmi.

Inara diketahui mengaku merasa tertipu setelah menerima ajakan menikah siri dari Insanul Fahmi.

Rekomendasi Untuk Anda

Kala itu, ia disebut tidak mengetahui status asli Insan yang ternyata masih sebagai suami sah dari konten kreator Wardatina Mawa. Fakta tersebut baru terungkap belakangan dan membuat Inara terpukul.

Situasi ini menempatkan Inara dalam kondisi serba sulit. Pernikahan siri yang terlanjur dijalani justru berujung pada tekanan psikologis yang berat.

Bahkan, Inara Idola Rusli telah melaporkan Insanul Fahmi ke pihak berwajib atas dugaan penipuan hingga ingin mundur dari hubungannya tersebut.

Namun, di tengah kabar Inara yang disebut mengalami depresi, publik justru dikejutkan dengan beredarnya foto viral di media sosial.

Dalam foto tersebut, Inara dan Insan tampak bersama dan terlihat mesra. Keduanya bahkan terlihat bergandengan tangan saat mendatangi sebuah kantor pengacara.

Baca juga: Sempat Disebut Depresi oleh Marissya Icha, Inara Rusli Kini Terciduk Mesra dengan Insanul Fahmi

Kemunculan potret ini sontak memicu beragam spekulasi dan pertanyaan dari warganet.

Di tengah kabar panas tersebut, perhatian publik juga tertuju pada unggahan Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi.

Mawa kepergok mengunggah ulang sebuah tulisan yang menyinggung soal pelakor, yang dinilai banyak pihak sarat dengan luapan sakit hati.

“Untukmu perempuan yang sudah tau rumah itu berpenghuni namun tetap menerobos masuk kedalamnya, semoga sepanjang hidupmu sial dan karma menyelimuti anak cucumu kelak,” demikian bunyi tulisan yang diunggah ulang Mawa di Instagramnya, dikutip Tribunnnews, Senin (15/12/2025).

Marissya Icha Ungkap Kondisi Mental Inara Rusli di Tengah Skandal Perselingkuhan dengan Insan