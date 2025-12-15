Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Vidi Aldiano Kenang 6 Tahun Lalu Kenal Kanker, Anggap Hadiah Dari Tuhan

Penyanyi Vidi Aldiano mengenang momen pertama kali dirinya terkena kanker. 

Penulis: M A.M.J
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Vidi Aldiano Kenang 6 Tahun Lalu Kenal Kanker, Anggap Hadiah Dari Tuhan
kolase/instagram
TAMPILAN VIDI ALDIANO - Penyanyi Vidi Aldiano merespon hangat soal penampilannya yang sekarang terlihat lebih kurus. Penyanyi Vidi Aldiano mengenang momen pertama kali dirinya terkena kanker.  
Ringkasan Berita:
  • Vidi Aldiano mengenang awal dirinya terkena kanker. 
  • Selama enam tahun terakhir, kanker dianggap Vidi sebagai hadiah dari Tuhan.
  • Kanker menurut Vidi membuat hidupnya mengalami banyak perubahan, mulai dari prioritas hingga cara memaknai berbagai hal. 

 

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengenang momen pertama kali dirinya terkena kanker. 

Ia mengungkapkan selama dirinya didiagnosa kanker, banyak pelajaran hidup yang diambilnya selama enam tahun terakhir.

Baca juga: Genap 6 Tahun Idap Kanker, Vidi Aldiano Tulis Pesan Menyentuh, Berharap Segera Sembuh

Tak ingin terlihat lemah, Vidi pun menyebut penyakitnya ini sebagai hadiah dari Tuhan yang membawanya pada perubahan besar dalam hidup dan cara pandangnya.

Dalam unggahannya, suami Sheila Dara itu mengenang  sejak hari dirinya divonis kanker, hidupnya mengalami banyak perubahan, mulai dari prioritas hingga cara memaknai berbagai hal.

"Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa Kanker," tulis Vidi dikutip dari instagram pribadinya, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Vidi Aldiano Lolos Tuntutan Rp 28,4 Miliar Buntut Konflik Royalti Lagu Nuansa Bening

"Banyak perubahan sejak hari itu. Banyak prioritas berubah. Mindset shifted. Dan cara aku melihat dunia, bersyukur akan hal2 yang sebelumnya ga pernah disadari, dan bisa melihat sebuah cobaan menjadi sebuah hikmah, banyak sekali kamu merubahku," lanjutnya.

Menariknya, Vidi justru menyampaikan rasa terima kasih kepada kanker yang diidapnya. 

Menurutnya, penyakit tersebut telah menjadi guru yang memberinya banyak pelajaran berharga selama enam tahun terakhir.

"Terima kasih Kanker, karena kamu, aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir. Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas, dan arti mencintai orang-orang yang genuine, sepenuhnya," ungkapnya.

Meski berharap perjalanan melawan kanker dapat segera berakhir atas izin Tuhan, Vidi menunjukkan sikap ikhlas dan penerimaan yang mendalam terhadap kondisinya saat ini.

"Ku harap, perjumpaan kita bisa berakhir secepatnya sesuai izin dari yang Maha Kuasa. Namun ku menerima penuh kamu menjadi bagian dari diriku selama 6 tahun belakang ini," tulisnya.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Vidi Aldiano
Vidi Aldiano sakit
Sheila Dara
