Kiesha Alvaro Tak Trauma untuk Menikah meski Saksikan Pasha Ungu dan Okie Agustina Bercerai

Kiesha Alvaro adalah putra sulung Pasha Ungu dan Okie Agustina. Orangtua Kiesha bercerai saat ia masih kecil.  Ini tak membuatnya trauma nikah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Kiesha Alvaro Tak Trauma untuk Menikah meski Saksikan Pasha Ungu dan Okie Agustina Bercerai
Instagram @kiesha.alvaro
TRAUMA PERCERAIAN - Kiesha Alvaro adalah putra sulung Pasha Ungu dan Okie Agustina. Orangtua Kiesha bercerai saat ia masih kecil.  Ini tak membuatnya trauma nikah. 
Ringkasan Berita:
  • Kiesha Alvaro, tak trauma dengan perceraian meski Porangtuanya pisah.
  • Pasha Ungu dan Okie Agustina sudah berpisah, bahkan Okie sampai 2 kali bercerai. 
  • Kiesha justru percaya, setelah ia menikah tubuhnya tidak akan sekurus ini, karena diurus sang istri.

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalaman melihat kegagalan rumah tangga orangtua, bahkan hingga dua kali, seringkali menyisakan trauma mendalam bagi seorang anak. Namun, tidak dengan bintang sinetron Kiesha Alvaro.

Kiesha Alvaro adalah putra sulung Pasha Ungu dan Okie Agustina. Orangtua Kiesha bercerai saat ia masih kecil. 

Bahkan, ia juga harus menyaksikan ibundanya bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo, beberapa bulan lalu.

Melihat orangtuanya yang bercerai sampai dua kali tak membuat Kiesha Alvaro takut untuk menikah.

"Gak, gak trauma. Bahkan gua mau nikah ini," kata Kiesha Alvaro seraya tertawa ketika ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Alasan di balik Kiesha ingin menikah pun sangat unik, hal itu karena merasa dirinya seakan tidak terurus, badannya sangat kurus.

Kiesha justru percaya, setelah ia menikah tubuhnya tidak akan sekurus ini, karena diurus sang istri.

"Masalahnya gini, orang banyak komen, 'Kiesha kurus banget' gitu. Nah masalahnya bapak saya gemuk habis nikah, Bos," ucap pria berusia 21 tahun itu.

"Makanya saya harus nikah dulu kayaknya biar saya gemuk," sambungnya.

Kiesha mengaku saat ini belum buru-buru melangkah ke jenjang serius meski sudah ada wanita yang sedang dekat dengannya. Ia masih memprioritaskan karier dan tanggung jawabnya kepada keluarga.

"Ya sekarang masih fokus kerja aja, karena kan banyak tanggungan ya. Saya juga mau bahagiakan mama saya dulu, pelan pelan sekalian nyari jodohnya," jelasnya.

Selain itu, Kiesha Alvaro memiliki prinsip tegas dalam mencari pasangan. Ia enggan menjalin hubungan dengan wanita yang terlalu banyak menuntut.

"Yang dekat udah ada. Cuma emang belum (resmi) karena masing-masing prioritasin hal tadi. Aku enggak mau terbagi dulu fokusku. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan, aku enggak deh," ujar Kiesha Alvaro. (Ari).

Sumber: Warta Kota
Tags:
Pasha Ungu
Kiesha Alvaro
Okie Agustina
