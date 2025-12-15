Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Sindir Insanul Fahmi, Wardatina Mawa Singgung Keluarga Tak Utuh: Pilih Perempuan Lain

Wardatina Mawa memberi sindiran kepada sang suami, Insanul Fahmi. Singgung soal keluarga tak utuh hingga suami kepincut wanita lain.

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Wardatina Mawa memberi sindiran kepada sang suami, Insanul Fahmi. 

Ringkasan Berita:
  • Wardatina Mawa memberi sindiran kepada sang suami, Insanul Fahmi alias Insan. 
  • Mawa menyinggung soal keluarga tak utuh hingga suami memilih wanita lain.
  • Kini, Mawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara Rusli.

 

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah permasalahan rumah tangganya, konten kreator Wardatina Mawa memberi sindiran kepada sang suami, Insanul Fahmi alias Insan.

Penguasaha asal Medan, Sumatera Utara, Insanul Fahmi menjadi sorotan setelah hubungan terlarangnya dengan Inara Rusli dibongkar oleh Wardatina Mawa.

Bahkan, Insan membuat pengakuan telah menikah secara siri dengan mantan istri musisi Virgoun.

Namun, pernikahan tersebut nyatanya tidak diketahui oleh Mawa sapaan akrabnya.

Persoalan tersebut kini merembet ke ranah hukum.

Di tengah polemik dengan Insan dan Inara, Mawa mengunggah video kebersamaannya dengan sang anak.

Dalam caption unggahannya, konten kreator asal Medan, Sumatera Utara itu menyinggung soal keluarga yang tak utuh.

Mawa lantas memberi sindiran kepada Insan. 

Ibu satu anak itu menyentil perangai Insan yang kepincut wanita lain dan meninggalkan luka bagi keluarganya.

"Children need whole parents, not perfect ones.They need a father who stays, a mother who feels safe, a home that feels complete.

(Anak-anak membutuhkan orang tua yang utuh, bukan yang sempurna. Mereka membutuhkan seorang ayah yang tetap tinggal, seorang ibu yang membuat mereka merasa aman, dan rumah yang terasa lengkap.)"

Baca juga: Praktisi Hukum Ungkap Solusi Terbaik untuk Penyelesaian Kasus Inara Rusli dan Wardatina Mawa

"Namun qadarullah, tidak semua anak Allah beri orang tua yang utuh."

"Bukan karena mereka tidak layak dicintai, tapi karena ada orang dewasa yang memilih pergi, memilih perempuan lain, dan meninggalkan luka yang harus dipahami oleh hati sekecil itu," tulis Mawa, dikutip dari Instagram @wardatinamawa, Senin (15/12/2025).

Meski kini harus bertarung dengan rasa sakit hati ditinggal oleh Insan, namun Mawa meyakini bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkannya.

