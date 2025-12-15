Di Tengah Kisruh Pernikahan Siri Inara, Ibu Virgoun Sentil soal Mobil yang Digadai Mantan Mantu

Ringkasan Berita: Pernikahan siri Inara Rusli dengan suami Wardatina Mawa.

Keluarga Virgoun mendadak menyentil soal mobil yang diduga digadai Inara Rusli.

Asal-usul mobil yang kabarnya digadai oleh Inara Rusli.

TRIBUNNEWS.COM - Nama aktris Inara Rusli kini masih menjadi topik hangat perbincangan masyarakat.

Mantan istri musisi Virgoun tersebut kembali ramai dibahas usai pernikahan sirinya dengan pengusaha muda Insanul Fahmi terbongkar ke publik.

Di tanggal 7 Agustus 2025 lalu, Inara Rusli dikabarkan telah menikah secara agama alias siri dengan pengusaha asal Medan, Sumatera Utara itu.

Pernikahan yang baru seumur jagung tersebut pun kini tengah dihadapkan pada badai ujian rumah tangga.

Di mana pernikahan siri itu digelar saat Insanul Fahmi masih berstatus sebagai suami sah konten kreator Wardatina Mawa.

Lewat unggahan Instagram-nya @wardatinamawa, sang konten kreator mengungkap kondisi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi yang diwarnai kecurangan lantaran hadirnya orang ketiga.

Tak hanya itu, Mawa sapaan akrabnya juga melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya, Jakarta atas dugaan perzinaan.

"Jujur saya juga merasa ditipu ya, tapi gimana itu bukan ranahnya saya ya, tugas saya hanya meminta keadilan aja."

"Saya belum tahu, yang penting dia (Insanul Fahmi) belum ada menjatuhkan talak kepada saya," ucapnya ditemui usai memberikan keterangan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya.

Viralnya nama Ina Idola Rusli alias Inara Rusli itu kini membuat tabiat sang aktris ikut dikuliti.

Salah satu pengakuan mengejutkan datang dari mantan mertuanya, Eva Manurung.

Di mana ibunda Virgoun itu mendadak menyentil soal satu unit mobil yang disebut-sebut sebagai harta gana-gini yang kabarnya kini telah digadaikan oleh aktris 32 tahun itu.

"Terus saya denger-denger mobil digadai apa dijual gitu," kata Eva Manurung dikutip dari YouTube Surya Citra Televisi (SCTV), Senin (15/12/2025).

Konon kabarnya Inara Rusli melakukan hal demikian tanpa sepengetahuan dari Virgoun.

"Tanpa sepengetahuan, lha gimana?" tembak wanita paruh baya tersebut.