Uya Kuya Selesaikan Tesis Dalam Waktu 3 Bulan untuk Raih Gelar S2, Lita Gading Beri Sorotan Tajam

Ringkasan Berita: Uya Kuya baru saja menjalani proses wisuda S2.

Proses Uya Kuya menyelesaikan tesis dalam waktu tiga bulan disorot tajam oleh Lita Gading.

Uya Kuya panen hujatan setelah proses tesis kilatnya dikritik oleh Lita Gading.

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Surya Utama alias Uya Kuya kini tengah menjadi sorotan tajam publik.

Hal itu berawal dari unggahan sang presenter di Instagram yang tengah membagikan momen bahagia hari wisudanya.

Suami Astrid Khairunisha itu terlihat sumringah saat berhasil menamatkan studi S2-nya pada Sabtu, (13/12/2025) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Uya Kuya berhasil meraih gelar Magister Ilmu Hukum dalam prosesi wisuda ke-95 kampus tersebut.

"Selamat suamiku untuk wisuda S2 Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) mari kita bersama melompat lebih Tinggi setelah apa yg terjadi kemarin," terang Astrid dalam unggahan Instagram-nya.

Uya Kuya pun juga berhasil meraih IPK 3,72 saat menyelesaikan pendidikan S2nya itu.

Rekomendasi Untuk Anda

Kini proses Uya Kuya menamatkan S2 pun disorot oleh psikolog sekaligus mantan artis Lita Gading.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Lita menyoroti soal proses pria 50 tahun itu menyelesaikan tesisnya.

Di mana dalam tesis yang ditulisnya itu, Uya Kuya mengaku terinspirasi dari momen pilu penjarahan rumahnya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari, 31 Agustus 2025.

Baca juga: Istri Uya Kuya Dituding Tak Hormati Lagu Indonesia Raya, Ayu Aulia Beri Bantahan: Itu Bukan Astrid

Rumah presenter yang juga anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi PAN itu, dijarah karena dipicu oleh berita hoax dan kemarahan publik terhadap isu politik-ekonomi, termasuk kenaikan gaji DPR, PHK massal, serta gaya hidup anggota DPR yang dianggap tidak peka di tengah krisis.

"Wow Uya Kuya Amazing," tulis Lita Gading dalam unggahan tangkapan layar artikel dengan judul 'Uya Kuya wisuda S2 dengan IPK 3,72, Judul tesis terinspirasi kasus penjarahan rumahnya'.

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan program magister (S2), berisi penelitian mendalam untuk memberikan kontribusi nyata pada bidang ilmu tertentu.

Sindiran menohok untuk Uya Kuya pun diberikan bintang sinetron Intan itu pada keterangan unggahannya.

"Wiiiiii Zzzz dagelan apa lagi yg dibuat oleh “manusia” satu ini???" kata Lita Gading dikutip, Senin (15/12/2025).

Wanita lulusan S3 Psikologi Klinis itu, pun meminta kampus tempat ayah Cinta Kuya itu menyelesaikan S2 ikut ditindak.