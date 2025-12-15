Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Uya Kuya Selesaikan Tesis Dalam Waktu 3 Bulan untuk Raih Gelar S2, Lita Gading Beri Sorotan Tajam

Sukses meraih gelar S2, proses Uya Kuya menyelesaikan tesis dalam waktu 3 bulan menjadi sorotan tajam Lita Gading.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Uya Kuya Selesaikan Tesis Dalam Waktu 3 Bulan untuk Raih Gelar S2, Lita Gading Beri Sorotan Tajam
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
UYA LULUS S2 — Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya memberikan keterangan pers usai pemeriksaan penyanyi Sherina Munaf di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025). Proses Uya Kuya menyelesaikan tesis dalam waktu 3 bulan menjadi sorotan tajam Lita Gading. 

Ringkasan Berita:
  • Uya Kuya baru saja menjalani proses wisuda S2.
  • Proses Uya Kuya menyelesaikan tesis dalam waktu tiga bulan disorot tajam oleh Lita Gading.
  • Uya Kuya panen hujatan setelah proses tesis kilatnya dikritik oleh Lita Gading.

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Surya Utama alias Uya Kuya kini tengah menjadi sorotan tajam publik.

Hal itu berawal dari unggahan sang presenter di Instagram yang tengah membagikan momen bahagia hari wisudanya.

Suami Astrid Khairunisha itu terlihat sumringah saat berhasil menamatkan studi S2-nya pada Sabtu, (13/12/2025) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Uya Kuya berhasil meraih gelar Magister Ilmu Hukum dalam prosesi wisuda ke-95 kampus tersebut.

"Selamat suamiku untuk wisuda S2 Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) mari kita bersama melompat lebih Tinggi setelah apa yg terjadi kemarin," terang Astrid dalam unggahan Instagram-nya.

Uya Kuya pun juga berhasil meraih IPK 3,72 saat menyelesaikan pendidikan S2nya itu.

Rekomendasi Untuk Anda

Kini proses Uya Kuya menamatkan S2 pun disorot oleh psikolog sekaligus mantan artis Lita Gading.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Lita menyoroti soal proses pria 50 tahun itu menyelesaikan tesisnya.

Di mana dalam tesis yang ditulisnya itu, Uya Kuya mengaku terinspirasi dari momen pilu penjarahan rumahnya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari, 31 Agustus 2025.

Baca juga: Istri Uya Kuya Dituding Tak Hormati Lagu Indonesia Raya, Ayu Aulia Beri Bantahan: Itu Bukan Astrid

Rumah presenter yang juga anggota  DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi PAN itu, dijarah karena dipicu oleh berita hoax dan kemarahan publik terhadap isu politik-ekonomi, termasuk kenaikan gaji DPR, PHK massal, serta gaya hidup anggota DPR yang dianggap tidak peka di tengah krisis.

"Wow Uya Kuya Amazing," tulis Lita Gading dalam unggahan tangkapan layar artikel dengan judul 'Uya Kuya wisuda S2 dengan IPK 3,72, Judul tesis terinspirasi kasus penjarahan rumahnya'.

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan program magister (S2), berisi penelitian mendalam untuk memberikan kontribusi nyata pada bidang ilmu tertentu.

Sindiran menohok untuk Uya Kuya pun diberikan bintang sinetron Intan itu pada keterangan unggahannya.

"Wiiiiii Zzzz dagelan apa lagi yg dibuat oleh “manusia” satu ini???" kata Lita Gading dikutip, Senin (15/12/2025).

Wanita lulusan S3 Psikologi Klinis itu, pun meminta kampus tempat ayah Cinta Kuya itu menyelesaikan S2 ikut ditindak.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/2
12
Tags:
Kabar artis
Meaningful
Uya Kuya
Tesis
Lita Gading
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas