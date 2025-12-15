6 Tahun Vidi Aldiano Berjuang Lawan Kanker, Enzy Storia Beri Dukungan: Lo Nggak Sendirian

Ringkasan Berita: Enzy Stori memberi dukungan kepada Vidi Aldiano yang sudah enam tahun berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Enzy berjanji akan selalu menemani Vidi dalam suka dan duka.

Vidi berharap sakitnya segera sembuh.

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Enzy Stori memberi dukungan kepada sang sahabat, Vidi Aldiano yang tengah berjuang melawan sakitnya.

Penyanyi Vidi Aldiano telah enam tahun berjuang melawan sakit kanker ginjal yang diidapnya.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Vidi menyebut penyakitnya sebagai hadiah dari Tuhan

Pemilik nama lengkap Oxavia Aldiano itu mengaku banyak perubahan yang ia alami.

"Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa Kanker."

"Banyak perubahan sejak hari itu. Banyak prioritas berubah. Mindset shifted," tulis Vidi, dikutip dari Instagram @vidialdiano, Senin (15/12/2025).

Sahabat Vidi, Enzy Storia pun memberikan dukungan yang ia unggah melalui Instagram Story,

Aktris berusia 33 tahun itu, mengunggah fotonya bersama Vidi.

Dalam foto tersebut, Enzy dan suami Sheila Dara Aisha itu tampak kompak memasang ekspresi wajah serius.

"Walaupun di foto ini kita sok enggak senyum, tapi di balik foto ini ada kita yang berusaha prima dan menahan kejenakaan jiwa raga ini," tulis Enzy Storia dikutip dari @enzystoria, Senin.

Enzy menganggap enam tahun belakangan, semesta mentakdirkan dirinya lebih dekat dengan Vidi.

"6 tahun ini entah kenapa universe mempertemukan dan mendekatkan gue sama manusia hebat ini @vidialdiano," lanjut Enzy.

Istri Molen Kasetra itu akan selalu saling menguatkan Vidi.

Suka dan duka dalam hidup, mereka lewati bersama.