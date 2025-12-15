Nisya Ahmad Bakal Jalani Operasi Lanjutan karena Tumor, Raffi Ahmad Mohon Doa untuk sang Adik

Ringkasan Berita: Raffi Ahmad mengabarkan salah satu adiknya yakni Nisya Ahmad tengah jatuh sakit.

Nisya Ahmad harus kembali menjalani operasi pengangkatan tumor.

Nisya Ahmad mengatakan tumor yang bersarang ditubuhnya sudah sampai bernanah.

TRIBUNNEWS.COM - Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad membagikan kabar kurang mengenakkan.

Melalui postingan dalam akun Instagram pribadinya, Raffi Ahmad mengabarkan salah satu adiknya, Nisya Ahmad tengah jatuh sakit.

Nisya Ahmad harus kembali menjalani operasi pengangkatan tumor.

Sebelumnya, suami artis Nagita Slavina itu mengatakan Nisya Ahmad telah menjalani operasi pengangkatan tumor, namun rupanya hasilnya belum maksimal.

Nisya Ahmad kemudian memutuskan untuk kembali melakukan pemeriksaan.

Raffi Ahmad pun memohon doa untuk kesembuhan sang adik.

Rekomendasi Untuk Anda

"Mohon doanya buat adik aku, Nisya yang habis dioperasi dan ternyata harus dicek lebih lanjut karena tumornya belum ke ambil semua."

"Mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa," kata Raffi dalam video unggahannya, dikutip Senin (15/12/2025).

Raffi menyebut tumor yang ada di bagian kepala Nisya memang sudah berukuran cukup besar sebelum dioperasi

Bahkan, Nisya Ahmad mengatakan tumor yang bersarang ditubuhnya sampai bernanah.

"Kemarin aku lihat udah gede ya," ujar Raffi Ahmad.

Baca juga: Hubungan dengan Mantan Suami Malah Membaik setelah Cerai, Nisya Ahmad Jawab Kemungkinan Rujuk

"Iya, lumayan (gede). Udah bernanah," jawab Nisya Ahmad.

Dalam keterangan unggahan, Raffi menuliskan doa untuk kesembuhan Nisya Ahmad.

Presenter 38 tahun itu berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa mengangkat penyakit yang ada dalam tubuh Nisya Ahmad.

Ia pun berharap sang adik senantiasa diberikan kekuatan dan hati yang tenang.