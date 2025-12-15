Atalia Praratya Dikabarkan Gugat Cerai RK, Zanzabella: Tindakan Tepat untuk Selamatkan Harga Diri

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Atalia Praratya dikabarkan telah menggugat cerai suaminya Ridwan Kamil (RK).

Kabar Atalia Praratya menggugat cerai mantan Gubernur Jawa Barat itu santer beredar di jagat maya pada Senin (15/12/2025).

Pernikahan yang dibina Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil sejak tahun 1996 itu dilanda kisruh sejak bulan Maret lalu.

Di mana pada saat itu muncul selebgram Lisa Mariana yang mengaku pernah menjalin hubungan spesial hingga melahirkan seorang anak dengan suami Atalia Praratya itu.

Sejak nama suaminya terseret dalam isu perselingkuhan dengan selebgram 25 tahun itu, Atalia Praratya mendadak bungkam.

Keharmonisan sebagai keluarga yang awalnya kerap dipertontonkan Atalia Praratya dan Ridwan kamil di hadapan publik, kini mendadak sirna.

Atalia Praratya pun kembali menghebohkan jagat maya dengan kabar yang menyebutnya telah menggugat cerai pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu disebut-sebut mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama (PA) Bandung melalui tim kuasa hukumnya.

Hal itu pun juga telah dibenarkan oleh Panitera PA Bandung Dede Supriadi, saat dihubungi via sambungan telepon yang kemudian diunggah ulang oleh selebgram Tengku Zanzabella lewat unggahan Instagram @tengku.zanzabella.

"Betul, informasinya memang demikian," kata Panitera PA Bandung Dede Supriadi via telepon, Senin (15/12/2025).

"Perempuan yang akrab disapa Bu Cinta itu menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil."

"Informasi yang dihimpun, gugatan cerai Atalia sudah teregistrasi di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Atalia melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara gugatan cerai itu belum lama ini," bunyi caption Zanzabella dalam video yang membahas soal gugatan cerai Atalia Praratya.

Masih dalam unggahan Instagram-nya, wanita yang akrab disapa Zanza itu juga memuji aksi Atalia Praratya yang menurutnya tegas soal permasalahan rumah tangga.

"Bu Cinta katanya mau menggugat RK cerai, katanya sidang digelar lusa."

"Menurut gue ini adalah keputusan dan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan harga diri Ibu sebagai wanita," ungkapnya dikutip Senin.