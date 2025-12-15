Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Perceraian Artis

Eza Gionino Diduga Pakai Obat Terlarang Jadi Salah Satu Alasan Meiza Aulia Gugat Cerai

Kuasa hukum Meiza Aulia kembali beberkan salah satu alasan kliennya menggugat cerai aktor Eza Gionino.

Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Yurika NendriNovianingsih
PERCERAIAN EZA GIONINO - Eza Gionino saat ditemui di kawasan Cideng Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025). Kuasa hukum Meiza Aulia kembali beberkan salah satu alasan kliennya menggugat cerai aktor Eza Gionino. 

Ringkasan Berita:
  • Aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia masih menghadapi proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Jawa Barat.
  • Kuasa hukum Meiza Aulia beberkan salah satu alasan kliennya gugat cerai Eza Gionino.
  • Eza Gionino diduga gunakan obat-obatan terlarang hingga ada bukti surat keterangan rehabilitasi.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang perceraian aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Jawa Barat, Senin (15/12/2025).

Sidang kali ini yakni beragendakan menghadirkan saksi dari pihak tergugat, Eza Gionino.

Alasan retaknya rumah tangga Eza dan Meiza sampai saat ini masih menjadi tanda tanya publik.

Sebelumnya, tersebar isu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Eza.

Namun pihak Eza telah membantah soal kabar KDRT tersebut.

Saat ditemui usai sidang, kuasa hukum Meiza, Rendy Rumapea kembali mengungkap salah satu alasan kliennya menggugat cerai aktor 35 tahun itu.

Ada dugaan Eza menggunakan obat terlarang hingga ada bukti surat rehabilitasi dari sang aktor.

"Kuasa hukumnya yang membawa (bukti), surat keterangan rawat inap rehabilitasi," kata Rendy, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment.

Rendy mengatakan, dalam bukti surat tersebut tertera keterangan waktu di tahun 2025.

Eza diduga belum lama ini menggunakan obat-obatan terlarang hingga harus di rawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

"Yang mereka hadirkan tadi buktinya itu di tahun 2025 sebelum gugatan cerai," ujar Rendy.

Baca juga: Terbongkar Fakta Baru Perceraian Eza Gionino, Meiza Aulia Menahun Tahan Sakit & Masalah Rumah Tangga

Rendy kemudian menegaskan, bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan Meiza menggugat cerai Eza.

Pasalnya, lanjut Rendy, Eza menggunakan obat terlarang sudah berulang kali.

"Betul (jadi alasan), karena sudah berulang-ulang, dan itu salah satu jadi bukti kami, dan diperkuat," tutur Rendy.

Kuasa Hukum Eza Gionino Tegaskan Tak Ada KDRT

Pada sidang sebelumnya, pihak Meiza telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu dan kakaknya.

Tags:
Eza Gionino
Meiza Aulia
Perceraian Artis
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
