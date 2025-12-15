Soal Nominal Nafkah, Kuasa Hukum Meiza Aulia Sebut Ada Negosiasi dari Eza Gionino: Minta 17 Juta

Ringkasan Berita: Masih menghadapi proses cerai, Eza Gionino dan Meiza Aulia sudah bicarakan nafkah anak.

Meiza Aulia minta nafkah Rp25 juta ke Eza Gionino.

Eza Gionino disebut masih negosiasi nominal nafkah hingga meminta Rp17 juta.

TRIBUNNEWS.COM - Retaknya rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik.

Eza Gionino dan Meiza Aulia masih menghadapi proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Jawa Barat.

Di tengah proses perceraian berjalan, rupanya pihak Eza dan Meiza telah membicarakan masalah nominal nafkah dalam mediasi.

Dalam diskusi tersebut, pihak Meiza meminta 25 juta untuk nafkah setelah cerai.

Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Meiza, Rendy Rumapea.

"Untuk putusan nanti di pengadilan memang udah ada mediasi di angka 25 juta," ungkap Rendy, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (15/12/2025).

Rendy pun menyinggung bahwa seorang suami sekaligus ayah harus tetap memberikan nafkah selama proses cerai berlangsung.

"Putusan nanti seperti apa kita lihat, namun berjalan proses persidangan seorang ayah itu harus tetap memberikan tanggung jawab, menafkahi," ucapnya.

Sementara Eza disebut sampai saat ini masih menegosiasi terkait nominal nafkah tersebut.

Ayah tiga anak itu meminta nominal nafkah diturunkan di angka Rp17 juta.

"Sampai sekarang masih dinego."

"Pada intinya dia minta di angka Rp17 juta," terang Rendy.

Kendati demikian, Meiza tetap menginginkan nominal nafkah tersebut sesuai permintaan awal.

Tentunya angka tersebut sudah dipertimbangkan oleh Meiza dengan memikirkan nasib ketiga anaknya.

"Klien kita tidak mau, tetap di angka Rp25 juta."