Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Perceraian Artis

Soal Nominal Nafkah, Kuasa Hukum Meiza Aulia Sebut Ada Negosiasi dari Eza Gionino: Minta 17 Juta

Kuasa hukum Meiza Aulia sebut Eza Gionino masih negosiasi soal angka nafkah yang diberikan setelah cerai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Soal Nominal Nafkah, Kuasa Hukum Meiza Aulia Sebut Ada Negosiasi dari Eza Gionino: Minta 17 Juta
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
PERCERAIAN EZA GIONINO - Aktor Eza Gionino ditemui di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (22/9/2025). Kuasa hukum Meiza Aulia sebut Eza Gionino masih negosiasi soal angka nafkah yang diberikan setelah cerai. 

Ringkasan Berita:
  • Masih menghadapi proses cerai, Eza Gionino dan Meiza Aulia sudah bicarakan nafkah anak.
  • Meiza Aulia minta nafkah Rp25 juta ke Eza Gionino.
  • Eza Gionino disebut masih negosiasi nominal nafkah hingga meminta Rp17 juta.

TRIBUNNEWS.COM - Retaknya rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik.

Eza Gionino dan Meiza Aulia masih menghadapi proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Jawa Barat.

Di tengah proses perceraian berjalan, rupanya pihak Eza dan Meiza telah membicarakan masalah nominal nafkah dalam mediasi.

Dalam diskusi tersebut, pihak Meiza meminta 25 juta untuk nafkah setelah cerai.

Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Meiza, Rendy Rumapea.

"Untuk putusan nanti di pengadilan memang udah ada mediasi di angka 25 juta," ungkap Rendy, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Rendy pun menyinggung bahwa seorang suami sekaligus ayah harus tetap memberikan nafkah selama proses cerai berlangsung.

"Putusan nanti seperti apa kita lihat, namun berjalan proses persidangan seorang ayah itu harus tetap memberikan tanggung jawab, menafkahi," ucapnya.

Sementara Eza disebut sampai saat ini masih menegosiasi terkait nominal nafkah tersebut.

Ayah tiga anak itu meminta nominal nafkah diturunkan di angka Rp17 juta.

"Sampai sekarang masih dinego."

Baca juga: Kakak Meiza Aulia Bongkar Instingnya soal Tabiat Eza Gionino sejak Awal: Saya Tak Pernah Merestui

"Pada intinya dia minta di angka Rp17 juta," terang Rendy.

Kendati demikian, Meiza tetap menginginkan nominal nafkah tersebut sesuai permintaan awal.

Tentunya angka tersebut sudah dipertimbangkan oleh Meiza dengan memikirkan nasib ketiga anaknya.

"Klien kita tidak mau, tetap di angka Rp25 juta."

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Halaman 1/2
12
Tags:
Meiza Aulia
Eza Gionino
Perceraian Artis
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas