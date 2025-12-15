Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys

Nikita Mirzani Resmi Ajukan Kasasi setelah Vonis Hukuman Diperberat soal Kasus Pemerasan dan TPPU

Pihak Nikita Mirzani resmi mengajukan kasasi usai vonis hukuman diperberat jadi 6 tahun atas kasus pemerasan dan TPPU.

Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Yurika NendriNovianingsih
Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah
KASUS NIKITA MIRZANI - Nikita Mirzani usai menjalani sidang putusan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). Pihak Nikita Mirzani resmi mengajukan kasasi usai vonis hukuman diperberat jadi 6 tahun atas kasus pemerasan dan TPPU. 

Ringkasan Berita:
  • Nikita Mirzani resmi ajukan kasasi usai hukuman diperberat jadi 6 tahun penjara atas kasus pemerasan dan TPPU.
  • Pihak Nikita diberi waktu 14 hari untuk memasukkan memori kasasi.
  • Praktisi hukum ungkap tiga kemungkinan jika Nikita Mirzani ajukan kasasi.

TRIBUNNEWS.COM - Artis Nikita Mirzani akhirnya resmi mengajukan kasasi setelah vonis hukumannya diperberat.

Sebelumnya, putusan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani dinyatakan terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys dan mendapat hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Namun Nikita Mirzani kekeh tak bersalah dan mengajukan banding.

Berharap bisa dibebaskan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara lantaran dinyatakan juga terbukti lakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pada hari ini, Senin (15/12/2025), pihak Nikita telah resmi mengajukan kasasi atas vonis hukuman tersebut.

Kasasi adalah salah satu upaya secara hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung.

"Saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani," kata kuasa hukum Nikita, Galih Rakasiwi, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Galih mengaku pengajuan kasasi berjalan dengan lancar.

Pihaknya mencoba mengikuti prosedur yang berlaku.

"Alhamdulillah nggak ada kendala."

"Intinya kan ikutin prosedurnya aja,"  bebernya.

Pihak Nikita kini diberi waktu 14 hari untuk memasukkan memori kasasi.

"Semenjak ini kan menyatakan kasasi otomatis kita diberikan waktu 14 hari untuk memberikan memori kasasi, 14 hari ke depan setelah hari ini," jelas Galih.

Galih mengharapkan hasil dari kasasi nantinya bisa keluar lebih cepat.

Namun ia kini belum bisa memastikan kapan hasil kasasi tersebut dikeluarkan.

Nikita Mirzani
pemerasan
Reza Gladys
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys
