Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Selasa 16 Desember 2025: Meet Nite Live di Metro TV, Janji Cinta Zahara di SCTV

Simak jadwal Acara TV Selasa 16 Desember 2025, terdapat tayangan Meet Nite Live di Metro TV dan Janji Cinta Zahara di SCTV.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Yurika NendriNovianingsih
Tribunnews/Gabriella
ILUSTRASI ACARA TV - Potert TV digital yang menampilkan tayangan program Televisi, Kamis (23/10/2025). Inilah jadwal Acara TV Selasa 16 Desember 2025, terdapat tayangan Meet Nite Live di Metro TV dan Janji Cinta Zahara di SCTV. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (16/12/2025).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dapat Anda saksikan Sapa Indonesia Pagi, program berita dan talkshow pagi hari di Kompas TV yang menyajikan isu-isu terkini dari dalam dan luar negeri tayang pada pukul 07.30 sampai 09.30 WIB.

Kemudian, di SCTV tayang Janji Cinta Zahara, drama Turki yang diadaptasi dan ditayangkan di Indonesia dengan judul Janji Cinta Zahra.tayang pada pukul 15.45 hingga 16.45 WIB.

Di Garuda TV tayang program Sport 8, program berita olahraga di Garuda TV yang menyajikan liputan terkini dari berbagai cabang olahraga nasional maupun internasional, tayang pada pukul 07:30-07:30 WIB.

Selanjutnya, dalam channel JakTV Anda bisa menyaksikan Cooking Time, program masak-memasak di JakTV yang menghadirkan resep praktis bersama chef profesional, tayang pada pukul 14.00 hingga 140.30 WIB.

Sementara itu, tayangan Meet Nite Live adalah program gelar wicara  dengan konsep late night talk show yang menghadirkan obrolan santai, reflektif, sekaligus aktual menjelang tidur, ayang pada pukul 22:30 hingga 23:30 WIB.

Berikut jadwal acara TV Selasa, 16 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Jadwal Acara TV Selasa, 16 Desember 2025: Makan Receh TRANS 7 dan Apa Kabar Indonesia Pagi TV One

Kompas TV

07:00-09:30
Sapa Indonesia Pagi

09:30-10:30
Berita Utama

10:30-11:00
Borgol

11:00-13:00
Kompas Siang

13:00-14:00
Sapa Indonesia Siang

14:00-14:30
News Or Hoax

14:30-15:00
Jurnal Merah Putih

Halaman 1/4
1234
Jadwal Acara TV
Metro TV
SCTV
Tribunnews
