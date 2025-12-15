Pesan Via Octora di Balik Lagu 'Tak Mungkin Menyatu', Validasi Atas Rasa Sakit itu Ada

Ringkasan Berita: Via Octora jalani debut sebagai penyanyi di blantika musik Indonesia lewat single "Tak Mungkin Menyatu"

"Tak Mungkin Menyatu" merupakan lagu pop ballad yang menyayat hati

Via menggandeng musisi dan produser Dendi Dharmawan, sosok yang dikenal piawai meracik komposisi penuh penghayatan

TRIBUNNEWS,COM - Penyanyi Via Octora memperkenalkan single debutnya bertajuk "Tak Mungkin Menyatu" ke publik.

Pop ballad yang menyayat hati ini berangkat dari keresahan kolektif yang banyak dialami orang.

"Seringkali kita mencintai seseorang begitu dalam, namun realitas, perbedaan prinsip, atau sekadar waktu yang tidak tepat menjadi tembok pemisah," kata Via Octora.

Melalui lagu ini, ia ingin pendengar merasa ditemani, bahwa validasi atas rasa sakit itu ada, dan mereka tidak sendirian menghadapinya.

Kehadiran single ini bukan sekadar debutnya sebagai penyanyi di blantika musik Indonesia, melainkan sebuah pernyataan artistik.

Baca juga: Single Lagu Jejak Semesta Suarakan Pesan Penting Jaga Keseimbangan Manusia dan Alam

Kejujuran dalam penyampaian lirik dan kematangan vokal yang ditampilkannya di lagu “Tak Mungkin Menyatu” mempertegas posisi Via sebagai musisi pendatang baru yang layak diperhitungkan.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara, dalam proses kreatifnya, Via menggandeng musisi dan produser Dendi Dharmawan, sosok yang dikenal piawai meracik komposisi penuh penghayatan.

Sinergi keduanya melahirkan sebuah karya yang berhasil mengekspos karakter vokal Via yang unik: lembut, namun memiliki kedalaman emosi yang kuat.

Secara musikal, “Tak Mungkin Menyatu” dikemas dengan aransemen yang elegan namun efektif.

Dominasi piano dan string section memberikan fondasi klasik yang megah, dipadukan dengan sentuhan elemen modern yang memberi ruang luas bagi Via untuk menonjolkan interpretasi vokalnya.

Single “Tak Mungkin Menyatu” dapat dinikmati di Spotify, Apple Music, Joox, Resso, dan berbagai layanan musik digital lainnya.