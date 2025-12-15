Selalu Tampil Energik, Ini Ritual King Nassar Sebelum Manggung

Ringkasan Berita: King Nassar selalu energik saat tampil di panggung

Meski agak tambun, Nassar tetap lincah

Penggemar selalu antusias menyaksikan penampilannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi dangdut King Nassar kerap menjadi sorotan saat tampil di atas panggung karena aksinya yang sangat energik.

Bagaimana tidak, gerakannya yang lentur dan heboh bahkan membuat penggemar selalu antusias menyaksikannya saat tampil di suatu acara atau festival musik.

Satu di antara menjadi sorotan baru-baru ini saat tampil di Perayaan ulang tahun ke-24 Transmedia berlangsung meriah di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).

Di momen itu, Nassar tampil nyentrik memakai busana unik bertema buah-buahan lengkap dengan ornamen nanas dan pisang.

Nassar mengungkapkan, konsep busana yang dikenakannya memang selalu dibuat berbeda setiap tahun demi memberikan kejutan bagi penonton.

Baca juga: Jadi Pria Idaman Kimberly Ryder, King Nassar Berlutut, Rayu Mantan Istri Edward Akbar Lewat Lagu

Rekomendasi Untuk Anda

"Kalau baju aku ini ada nanas sama pisangnya. Kenapa nanas dan pisang, aku juga enggak tahu, orang-orang katanya cocok saja," kata Nassar.

Tak hanya soal kostum, Nassar juga berbagi pengalaman menarik saat tampil.

Ia harus memainkan alat musik jimbe tanpa persiapan latihan sebelumnya, sesuai permintaan tim kreatif acara.

Karena dimainkan tanpa mikrofon, Nassar harus memukul jimbe dengan tenaga ekstra agar suaranya terdengar, hingga membuat telapak tangannya mengalami kapalan.

"Jimbe-nya harus kencang banget, soalnya enggak pakai mic. Tangan sampai kapalan, ya sudah kita kepak-kepak saja," ujarnya.

Di balik penampilannya yang enerjik, Nassar rupanya memiliki ritual khusus sebelum tampil.

Ia selalu meminta ruang tunggu dihiasi bunga segar seperti melati, mawar, dan lili, serta memastikan kopi tersedia.

Menurutnya, suasana ruang tunggu sangat berpengaruh pada mood sebelum naik panggung.

"Ruangan itu bantu mood supaya lebih happy. Kita harus profesional, jadi harus bisa menciptakan perasaan happy itu sendiri," jelasnya.

Adapun dalam acara itu, Nassar juga berkolaborasi dengan Afgan.

Serta bintang tamu lainnya yakni ada boy grup asal Korea Selatan, XODIAC, serta Raisa, Ayu Ting Ting, Rizky Febian, Tiara Andini, Marion Jola, Wali, dan Setia Band.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)