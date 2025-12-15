Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Selalu Tampil Energik, Ini Ritual King Nassar Sebelum Manggung

Penampilan King Nassar di atas panggung selalu heboh. Ia tak pernah gagal menyuguhkan hiburan lewat suara dan jogetnya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
zoom-in Selalu Tampil Energik, Ini Ritual King Nassar Sebelum Manggung
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
AKSI PANGGUNG NASSAR - Pedangdut King Nassar ketika ditemui di acara musik yang digelar di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025). Penampilannya selalu energik dan menghibur. 

Ringkasan Berita:
  • King Nassar selalu energik saat tampil di panggung
  • Meski agak tambun, Nassar tetap lincah
  • Penggemar selalu antusias menyaksikan penampilannya

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi dangdut King Nassar kerap menjadi sorotan saat tampil di atas panggung karena aksinya yang sangat energik.

Bagaimana tidak, gerakannya yang lentur dan heboh bahkan membuat penggemar selalu antusias menyaksikannya saat tampil di suatu acara atau festival musik.

Satu di antara menjadi sorotan baru-baru ini saat tampil di Perayaan ulang tahun ke-24 Transmedia berlangsung meriah di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025). 

Di momen itu, Nassar tampil nyentrik memakai busana unik bertema buah-buahan lengkap dengan ornamen nanas dan pisang.

Nassar mengungkapkan, konsep busana yang dikenakannya memang selalu dibuat berbeda setiap tahun demi memberikan kejutan bagi penonton.

Baca juga: Jadi Pria Idaman Kimberly Ryder, King Nassar Berlutut, Rayu Mantan Istri Edward Akbar Lewat Lagu

Rekomendasi Untuk Anda

"Kalau baju aku ini ada nanas sama pisangnya. Kenapa nanas dan pisang, aku juga enggak tahu, orang-orang katanya cocok saja," kata Nassar.

Tak hanya soal kostum, Nassar juga berbagi pengalaman menarik saat tampil. 

Ia harus memainkan alat musik jimbe tanpa persiapan latihan sebelumnya, sesuai permintaan tim kreatif acara.

Karena dimainkan tanpa mikrofon, Nassar harus memukul jimbe dengan tenaga ekstra agar suaranya terdengar, hingga membuat telapak tangannya mengalami kapalan.

"Jimbe-nya harus kencang banget, soalnya enggak pakai mic. Tangan sampai kapalan, ya sudah kita kepak-kepak saja," ujarnya.

Di balik penampilannya yang enerjik, Nassar rupanya memiliki ritual khusus sebelum tampil. 

Ia selalu meminta ruang tunggu dihiasi bunga segar seperti melati, mawar, dan lili, serta memastikan kopi tersedia.

Menurutnya, suasana ruang tunggu sangat berpengaruh pada mood sebelum naik panggung.

"Ruangan itu bantu mood supaya lebih happy. Kita harus profesional, jadi harus bisa menciptakan perasaan happy itu sendiri," jelasnya.

Adapun dalam acara itu, Nassar juga berkolaborasi dengan Afgan.

Serta bintang tamu lainnya yakni ada boy grup asal Korea Selatan, XODIAC, serta Raisa, Ayu Ting Ting, Rizky Febian, Tiara Andini, Marion Jola, Wali, dan Setia Band.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)

 

 

 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Nassar
King Nassar
penyanyi dangdut
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Tampil Ceria di Lagu 'Lagi Gabut Sayang', Loly Love: Jangan Tunda Bahagiakan Pasangan

Tampil Ceria di Lagu 'Lagi Gabut Sayang', Loly Love: Jangan Tunda Bahagiakan Pasangan

Danang Pradana D'Academy Ungkap Pengalamannya setelah Resmi Jadi Ayah

Danang Pradana D'Academy Ungkap Pengalamannya setelah Resmi Jadi Ayah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas