Lisa Mariana Bantah Dikaitkan, Rumah Tangga Atalia dan RK Retak hingga Ajukan Gugatan Cerai

Ringkasan Berita: Kasus perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menjadi sorotan publik setelah muncul isu perselingkuhan yang menyeret nama Lisa Mariana

Meski sempat mengaku memiliki anak dari hubungan dengan Ridwan Kamil , hasil tes DNA membuktikan klaim tersebut tidak benar.

Di tengah isu perceraian , Lisa menegaskan tidak terkait dengan gugatan Atalia dan meminta maaf karena tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Pengadilan Agama Bandung memastikan gugatan cerai telah terdaftar dan akan segera disidang

TRIBUNNEWS.COM - Model Lisa Mariana menanggapi kabar perceraian antara Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, istrinya yang juga anggota DPR RI, yang tengah menjadi sorotan publik.

Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah sebelumnya mengaku memiliki anak dari hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Namun, pengakuan itu terbantahkan melalui hasil tes DNA yang menyatakan Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari anak Lisa.

Atas tuduhan tersebut, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas pencemaran nama baik, dan kini Lisa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Di tengah isu perceraian Ridwan Kamil, sejumlah netizen menilai Lisa Mariana sebagai penyebab Atalia menggugat cerai.

Menanggapi hal itu, Lisa menyampaikan permintaan maaf kepada media karena tidak bisa memberikan komentar lebih jauh.

Rekomendasi Untuk Anda

“Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media saya tidak bisa berkomentar apapun terkait issue Ibu Cinta yang sedang beredar. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih,” tulis Lisa melalui akun Instagramnya, Senin (15/12/2025)

Sebelum gugatan cerai, hubungan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikenal publik sebagai pasangan harmonis dan sering tampil bersama.

Namun, menjelang akhir 2025, muncul isu perselingkuhan yang membuat Atalia berhenti mengunggah kebersamaan dengan Ridwan Kamil dan akhirnya menggugat cerai.

Baca juga: Gugatan Lisa Mariana di PN Bandung Ditolak, Ridwan Kamil Pilih Fokus ke Kasus Pencemaran Nama Baik

Hubungan RK dan Atalia Sebelum Gugatan Cerai

Ridwan Kamil dan Atalia menikah sejak 1996 dan selama hampir tiga dekade dikenal sebagai pasangan yang kompak.

Mereka sering tampil bersama di acara publik, termasuk saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Atalia sempat mengunggah momen kebersamaan dengan Ridwan Kamil berupa video touring pada 29 Juni 2025.

Unggahan itu kini dianggap sebagai momen terakhir sebelum gugatan cerai diajukan.

Hubungan mereka kerap dijadikan contoh pasangan politik yang saling mendukung, bahkan disebut “couple goals” oleh sebagian masyarakat.

Baca juga: Nasib Pria Bertato, Pemeran Pria di Video Syur Bareng Lisa Mariana

Postingan Atalia Soal Perselingkuhan

Gugatan cerai Atalia muncul di tengah isu perselingkuhan yang menyeret nama Lisa Mariana. Publik menilai isu ini menjadi salah satu pemicu retaknya rumah tangga.