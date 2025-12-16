Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Dukung Aksi Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zanzabella Tegas Tak Normalisasi Pengkhianatan

Tegaskan tidak menormalisasi pengkhianatan, Zanzabella beri dukunganAtalia Praratya untuk gugat cerai Ridwan Kamil.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Dukung Aksi Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zanzabella Tegas Tak Normalisasi Pengkhianatan
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
RUMAH TANGGA ATALIA - Anggota DPR RI terpilih Atalia Praratya, saat ditemui usai menghadiri acara Penutupan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta, Minggu (29/8/2024). Zanzabella beri dukungan kepada Atalia Praratya untuk gugat cerai Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Berita mengejutkan datang dari politisi Atalia Praratya yang telah menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil (RK).

Wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat setelah mantap untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang dibina bersama Ridwan Kamil sejak tahun 1996 itu.

Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat itu melalui tim kuasa hukumnya dan telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Alih-alih mendapatkan wejangan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 29 tahun dengan Ridwan Kamil, aksi Atalia menggugat cerai suaminya justru didukung selebgram Tengku Zanzabella.

Lewat unggahan Instagram-nya, selebgram 36 tahun itu menyuarakan dukungan untuk Bu Cinta.

Ia menyebut wajar saja apabila Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai kepada Ridwan Kamil.

"Kalau dari sisi hubungan, ya pantas lah," ujarnya dalam unggahan Instagram Story @zanzabella, dikutip Senin (15/12/2025).

Dengan tegas ibu satu anak itu mengatakan dirinya tidak akan pernah menormalisasi sebuah pengkhianatan.

"Kalau gue nggak akan menormalisasi pengkhianatan itu nggak mau gue normalisasi, ngapain, ya mending nggak usah sama dia," tembak seteru aktris Nikita Mirzani itu.

Di momen itu ia juga menyinggung aksi selebgram Lisa Mariana yang terang-terangan membongkar aib hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil di tahun 2021 silam.

Lewat unggahan Instagram @lisamarianaaa, selebgram 25 tahun itu mengaku memiliki hubungan spesial dengan suami Atalia hingga melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

"Apalagi sudah dipermalukan di publik ya, karena si perempuan idaman lain (Lisa) ini sudah bersuara, ah udah, apa yang bisa dipercaya dari seorang dia? (RK)."

"Dan pertimbangan apa yang membuat kita tetap bertahan dengan dia, lebih bagus cari laki-laki lain," tandasnya.

Dalam unggahan lian, Zanzabella menyebut Atalia juga menuntut harta gana-gini dari gugatannya terhadap mantan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

Halaman 1/2
12
Tags:
Meaningful
Kabar artis
Atalia Praratya
Ridwan Kamil
Zanzabella
