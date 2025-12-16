Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Atalia Praratya Sempat Dukung RK Selesaikan Masalah Lisa Mariana, Kini Malah Gugat Cerai Suami

Sempat dukung selesaikan permasalahan hukum soal Lisa Mariana, Atalia Praratya kini malah gugat cerai Ridwan Kamil.

Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PERCERAIAN RIDWAN KAMIL - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Sempat dukung selesaikan permasalahan hukum soal Lisa Mariana, Atalia Praratya kini malah gugat cerai Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dan Atalia Praratya tengah diterpa permasalahan.

Rudwan Kamil dikabarkan digugat cerai oleh Atalia Praratya.

Gugatan perceraian itu telah terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Rumah tangga yang telah dibina selama 29 tahun itu kini terancam kandas di tengah jalan.

Padahal belakangan ini nama Ridwan Kamil juga sempat menjadi sorotan usai viralnya pengakuan dari selebgram, Lisa Mariana.

Wanita yang juga dikenal sebagai mantan model majalah dewasa itu mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak.

Buntutnya selebgram 25 tahun itu harus menghadapi proses hukum atas laporan dari Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik.

Kini Lisa Mariana telah jadi tersangka dan kasus tersebut masih ditangani oleh Bareskrim Polri.

Sebelum adanya kabar perceraian ini, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya disebut-sebut tetap baik-baik saja ditengah viralnya kasus Lisa Mariana.

Bahkan Atalia juga sempat mendukung Ridwan Kamil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

Baca juga: Membaca Krisis Mental Ridwan Kamil yang Bertubi-tubi Dihantam Prahara

"Dari awal kasus itu memang awalnya kan Ibu Atalia men-support betul kan kasus itu bahwa diselesaikan secara hukum," ujar Muslim, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Terkait adanya gugatan cerai ini, Muslim tak tahu menahu mengenai permasalahan di dalam rumah tangga kliennya dengan wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Menurutnya, ia tak memiliki hak untuk masuk ke dalam ranah pribadi kliennya.

"Nah soal ini kan kita nggak tahu ya, itu urusan seperti apa ya itu urusan pribadi lah, kita tidak masuk ke ranah itu," katanya.

Tags:
Meaningful
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
perceraian
Lisa Mariana
