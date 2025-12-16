Atalia Praratya Sempat Dukung RK Selesaikan Masalah Lisa Mariana, Kini Malah Gugat Cerai Suami

Ringkasan Berita: Rumah tangga Ridwan Kamil terancam kandas di tengah jalan usai Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai.

Retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dikaitkan dengan kasus Lisa Mariana soal anak.

Kuasa hukum Ridwan Kamil sebut Atalia Praratya sempat dukung kliennya untuk selesaikan masalah hukum, tapi kini malah gugat cerai.

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dan Atalia Praratya tengah diterpa permasalahan.

Rudwan Kamil dikabarkan digugat cerai oleh Atalia Praratya.

Gugatan perceraian itu telah terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Rumah tangga yang telah dibina selama 29 tahun itu kini terancam kandas di tengah jalan.

Padahal belakangan ini nama Ridwan Kamil juga sempat menjadi sorotan usai viralnya pengakuan dari selebgram, Lisa Mariana.

Wanita yang juga dikenal sebagai mantan model majalah dewasa itu mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak.

Buntutnya selebgram 25 tahun itu harus menghadapi proses hukum atas laporan dari Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik.

Kini Lisa Mariana telah jadi tersangka dan kasus tersebut masih ditangani oleh Bareskrim Polri.

Sebelum adanya kabar perceraian ini, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya disebut-sebut tetap baik-baik saja ditengah viralnya kasus Lisa Mariana.

Bahkan Atalia juga sempat mendukung Ridwan Kamil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

"Dari awal kasus itu memang awalnya kan Ibu Atalia men-support betul kan kasus itu bahwa diselesaikan secara hukum," ujar Muslim, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Terkait adanya gugatan cerai ini, Muslim tak tahu menahu mengenai permasalahan di dalam rumah tangga kliennya dengan wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Menurutnya, ia tak memiliki hak untuk masuk ke dalam ranah pribadi kliennya.

"Nah soal ini kan kita nggak tahu ya, itu urusan seperti apa ya itu urusan pribadi lah, kita tidak masuk ke ranah itu," katanya.