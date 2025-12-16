Kaleidoskop 2025 - 11 Artis Legendaris Meninggal Dunia, Mat Solar hingga Titiek Puspa

Ringkasan Berita: Deretan berita duka di sepanjang tahun 2025

Sejumlah artis senior dan legendaris telah menghembuskan napas terakhir di tahun 2025

Nama-nama aktris hingga penyanyi di era 90an telah berpulang

TRIBUNNEWS.COM - Deretan berita duka di sepanjang tahun 2025.

Dunia hiburan berduka setelah beberapa nama besar telah menghembuskan napas terakhir di tahun ini.

Dari sekian banyak nama yang meninggal dunia pada tahun 2025, ada beberapa nama artis legendaris telah berpulang.

Berikut artis legendaris yang meninggal dunia dirangkum dalam Kaleidoskop 2025

1. Qomar

Awal tahun 2025 pelawak senior, Nurul Qomar atau akrab disapa Haji Qomar meninggal dunia.

Ia menghembuskan napas terakhir pada 8 Januari 2025.

Almarhum merupakan anggota grup Empat Sekawan.

Qomar meninggal dunia di usia 64 tahun setelah berjuang melawan kanker usus yang sudah didetita sejak 2021.

2. Emilia Contessa

Artis sekaligus penyanyi senior Nur Indah Citra Sukma Munsyi alias Emilia Contessa meninggal dunia pada 27 Januari 2025.

Ibunda penyanyi Denada tersebut meninggal di RSUD Blambangan Banyuwangi.

Emilia Contessa meninggal di usia 67 karena gagal jantung akut yang memicu edema paru akibat komplikasi.

3. Mat Solar

Bintang sitkom Bajaj Bajuri dan Tukang Bubur Naik Haji, Mat Solar meninggal dunia pada 17 Maret 2025.

Ia meninggal setelah berjuang bertahun-tahun melawan stroke yang diderita.