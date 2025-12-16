Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Aya TikToker Malaysia Bongkar Foto Mesra Jule dengan Yuka di Dalam Mobil: Semoga Bahagia

Aya Balqis membongkar foto yang diduga bukti perselingkuhan Jule dengan kekasihnya. Unggahan tersebut langsung menggegerkan media sosial.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Aya TikToker Malaysia Bongkar Foto Mesra Jule dengan Yuka di Dalam Mobil: Semoga Bahagia
Instagram @juliaprt7
JULE DIDUGA SELINGKUH - Foto selebgram Jule dengan mantan suaminya, Na Daehoon. Kini, Jule dikabarkan selingkuh dengan suami TikToker Malaysia, Aya. Aya bongkar bukti di Instagramnya. 

Ringkasan Berita:
  • Jule kembali terseret isu perselingkuhan, kali ini dengan kekasih TikToker Malaysia, Aya Balqis.
  • Aya mengunggah foto di dalam mobil yang diduga memperlihatkan Jule bersama Yuka.
  • Sindiran Aya di media sosial memicu reaksi luas dan sorotan publik.

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Julia Prastini alias Jule lagi-lagi menjadi sorotan publik.

Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah terseret dugaan perselingkuhan yang kali ini menyeret hubungan orang terdekatnya sendiri.

Sebelumnya, Jule sempat diisukan memiliki hubungan terlarang dengan petinju Safrie Ramadhan.

Kini, isu tersebut kembali mencuat dengan sosok berbeda.

Jule diduga menjadi selingkuhan Yuka alias Yusman Kusuma, kekasih dari TikToker asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang dikenal sebagai Aya Balqis.

Fakta ini mengejutkan publik lantaran Jule diketahui merupakan teman dekat Aya.

Rumor ini pertama kali mencuat setelah Aya mengunggah sejumlah konten di akun TikTok pribadinya, @ayiyaaaaaaaa. 

Unggahan tersebut langsung memantik perhatian warganet dan memunculkan berbagai spekulasi terkait hubungan terlarang Yuka dengan Jule.

Tak berhenti di situ, Aya kemudian membagikan bukti yang lebih mengejutkan.

Baca juga: Dituding Selingkuh oleh Aya Balqis, Yuka Ungkap Alasan Ganti Kontak Jule Jadi Nama Zakie

Melalui akun Instagram @alyhblqis_, Aya mengunggah sebuah foto yang diduga memperlihatkan Jule bersama Yuka di dalam sebuah mobil.

Unggahan tersebut sontak membuat media sosial semakin gempar.

“Semoga bahagia yaa,” tulis Aya menyertai unggahan foto tersebut, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025). 

Pada unggahan berikutnya, Aya kembali melontarkan sindiran yang tak kalah tajam.

“Ohh lagi butterfly era ternyata hahaha gila lu,” tambahnya.

Aya Tak Menyangka 

Aya tak menyangka Jule berselingkuh dengan Yuka.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Halaman 1/3
123
Tags:
Kabar artis
Jule
Yuka
Aya Balqis
