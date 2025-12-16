Aya TikToker Malaysia Bongkar Foto Mesra Jule dengan Yuka di Dalam Mobil: Semoga Bahagia

Ringkasan Berita: Jule kembali terseret isu perselingkuhan, kali ini dengan kekasih TikToker Malaysia, Aya Balqis.

Aya mengunggah foto di dalam mobil yang diduga memperlihatkan Jule bersama Yuka.

Sindiran Aya di media sosial memicu reaksi luas dan sorotan publik.

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Julia Prastini alias Jule lagi-lagi menjadi sorotan publik.

Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah terseret dugaan perselingkuhan yang kali ini menyeret hubungan orang terdekatnya sendiri.

Sebelumnya, Jule sempat diisukan memiliki hubungan terlarang dengan petinju Safrie Ramadhan.

Kini, isu tersebut kembali mencuat dengan sosok berbeda.

Jule diduga menjadi selingkuhan Yuka alias Yusman Kusuma, kekasih dari TikToker asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang dikenal sebagai Aya Balqis.

Fakta ini mengejutkan publik lantaran Jule diketahui merupakan teman dekat Aya.

Rumor ini pertama kali mencuat setelah Aya mengunggah sejumlah konten di akun TikTok pribadinya, @ayiyaaaaaaaa.

Unggahan tersebut langsung memantik perhatian warganet dan memunculkan berbagai spekulasi terkait hubungan terlarang Yuka dengan Jule.

Tak berhenti di situ, Aya kemudian membagikan bukti yang lebih mengejutkan.

Baca juga: Dituding Selingkuh oleh Aya Balqis, Yuka Ungkap Alasan Ganti Kontak Jule Jadi Nama Zakie

Melalui akun Instagram @alyhblqis_, Aya mengunggah sebuah foto yang diduga memperlihatkan Jule bersama Yuka di dalam sebuah mobil.

Unggahan tersebut sontak membuat media sosial semakin gempar.

“Semoga bahagia yaa,” tulis Aya menyertai unggahan foto tersebut, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025).

Pada unggahan berikutnya, Aya kembali melontarkan sindiran yang tak kalah tajam.

“Ohh lagi butterfly era ternyata hahaha gila lu,” tambahnya.

Aya Tak Menyangka

Aya tak menyangka Jule berselingkuh dengan Yuka.