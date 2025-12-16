Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Ayu Aulia Sayangkan Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Sebut Keduanya Ada Cekcok

Ayu Aulia menyayangkan gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil, sebut keduanya terlibat percekcokan.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH
RIDWAN KAMIL DIGUGAT CERAI - Atalia Praratya, bersama suami, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil foto bersama usai Sidang Doktor di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (10/10/2022). Model Ayu Aulia sangat menyayangkan gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil (RK), mantan Gubernur Jawa Barat.  

Gugatan cerai Atalia Praratya telah didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Belum diketahui pasti apa alasan Atalia menggugat cerai pria yang akrab disapa Kang Emil itu, setelah bersama selama puluhan tahun.

Namun pada Maret lalu, Ridwan Kamil sempat terjerat kasus perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengaku memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan Kang Emil.

Terkait Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil, selebgram sekaligus DJ, Ayu Aulia yang mengaku mengenal anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu memberikan komentar.

Ayu Aulia pun sangat menyayangkan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Ridwan Kamil.

Namun, diakui Ayu, dirinya sudah tahu bawa Atalia dan RK sempat terlibat cekcok.

"Amat sangat menyayangkan sih," ucap Ayu Aulia, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (16/12/2025).

"Tapi sebenarnya aku sudah tahu kalau memang sudah ada perdebatan itu dari kasus ini berjalan sudah ada perdebatan."

"Dari pihak Bu Cinta dan Pak RK itu sudah tahu, cuma kan enggak mungkin kita bilang-bilang ya gitu," sambungnya.

Baca juga: Gugatan Lisa Mariana di PN Bandung Ditolak, Ridwan Kamil Pilih Fokus ke Kasus Pencemaran Nama Baik

Meski begitu, Ayu Aulia tak menyangka Atalia diam-diam menggugat cerai RK.

"Tapi enggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikirin, anak," kata perempuan kelahiran Bogor, 5 Februari 1993 ini.

"Semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar. Itu aja sih," tambahnya.

Ayu Aulia pun berujar akan menghubungi Atalia Praratya soal kabar gugatan cerai tersebut.

Tags:
Meaningful
Ridwan Kamil
Ayu Aulia
Atalia Praratya
