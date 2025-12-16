Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Tora Sudiro Sudah Siapkan Warisan Motor untuk Cucu Pertama

Aktor sekaligus komedian Tora Sudiro mulai memikirkan warisan spesial untuk sang cucu, Kanoadria Adenang Lubis. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Tora Sudiro Sudah Siapkan Warisan Motor untuk Cucu Pertama
TRIBUNNEWS.COM/Bayu Indra Permana
TORA WARISKAN MOTOR - Tora Sudiro sudah siap mewariskan beberapa motornya untuk cucu pertama, Kanoadria Adenang Lubis. Tora Sudiro ditemui di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita:
  • Tora Sudiro mulai memikirkan warisan spesial untuk sang cucu.
  • Kanoadria Adenang Lubis, cucu Tora akan mendapatkan warisan motor dari sang kakek.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Tora Sudiro mulai memikirkan warisan spesial untuk sang cucu, Kanoadria Adenang Lubis. 

Baca juga: Tora Sudiro Kini Banyak Habiskan Aktivitas Main Bareng Cucu

Tora mengungkapkan, salah satu koleksi motornya sudah ada yang ia persiapkan untuk diwariskan kepada cucunya tersebut di masa depan.

Kanoadria Adenang Lubis merupakan buah hati dari Nabila Sudiro, putri Tora Sudiro, bersama sang suami, Ivan Lubis. 

Meski sang cucu masih berusia enam bulan, Tora mengaku sudah terpikir untuk menyiapkan sesuatu yang memiliki nilai emosional sekaligus dekat dengan hobinya.

Baca juga: Tora Sudiro Cerita Persalinan Cucu Pertama: Tegang Nunggu, Main Mobil-Mobilan di RS

Ia berharap kelak Kanoadria memiliki ketertarikan yang sama terhadap motor seperti dengan dirinya.

Rekomendasi Untuk Anda

“Mudah-mudahan suka motor ya cucunya ya. Gua sih berharap banget tuh,” ujar Tora Sudiro di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut Tora sudah mulai memisahkan motor tersebut dari koleksi lainnya.

Tora mengakui pemikiran untuk memberikan salah satu koleksi motornya ke Baby Noa sudah mulai dipersiapkan.

Tora Sudiro bersama anaknya, Nabila Sudiro, ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).
Tora Sudiro bersama anaknya, Nabila Sudiro, ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024). (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)

“Ada sih, ada kepikiran,” ucapnya sambil tertawa.

Tak hanya soal motor, Tora juga sudah membayangkan aktivitas yang ingin ia lakukan bersama cucunya kelak. 

Ia berencana mengenalkan hobi sejak usia dini, terutama yang berkaitan dengan aktivitas fisik.

“Hobi. Sepeda sih gua pengen ngajarin dia,” kata Tora.

Ia pun menyebut ketertarikannya pada konsep balance bike, sepeda tanpa pedal yang kini populer untuk melatih keseimbangan anak-anak.

“Iya, balance bike. Gua penasaran anak-anak gua enggak dapat soalnya kemarin," bebernya.

"Gua penasaran itu mau ngasih cucu, pengen lihat dia,” tutur Tora.

Sekedar informasi, setelah Nabilah melahirkan buah hati pertamanaya, Tora selaku ayah kini menjalani hari-hari dan kegiatan sebagai kakek.

 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
cucu Tora Sudiro
Tora Sudiro
Nabila Sudiro
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas