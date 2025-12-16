Tora Sudiro Sudah Siapkan Warisan Motor untuk Cucu Pertama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita: Tora Sudiro mulai memikirkan warisan spesial untuk sang cucu.

Kanoadria Adenang Lubis, cucu Tora akan mendapatkan warisan motor dari sang kakek.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Tora Sudiro mulai memikirkan warisan spesial untuk sang cucu, Kanoadria Adenang Lubis.

Tora mengungkapkan, salah satu koleksi motornya sudah ada yang ia persiapkan untuk diwariskan kepada cucunya tersebut di masa depan.

Kanoadria Adenang Lubis merupakan buah hati dari Nabila Sudiro, putri Tora Sudiro, bersama sang suami, Ivan Lubis.

Meski sang cucu masih berusia enam bulan, Tora mengaku sudah terpikir untuk menyiapkan sesuatu yang memiliki nilai emosional sekaligus dekat dengan hobinya.

Ia berharap kelak Kanoadria memiliki ketertarikan yang sama terhadap motor seperti dengan dirinya.

“Mudah-mudahan suka motor ya cucunya ya. Gua sih berharap banget tuh,” ujar Tora Sudiro di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut Tora sudah mulai memisahkan motor tersebut dari koleksi lainnya.

Tora mengakui pemikiran untuk memberikan salah satu koleksi motornya ke Baby Noa sudah mulai dipersiapkan.

Tora Sudiro bersama anaknya, Nabila Sudiro, ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024). (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)

“Ada sih, ada kepikiran,” ucapnya sambil tertawa.

Tak hanya soal motor, Tora juga sudah membayangkan aktivitas yang ingin ia lakukan bersama cucunya kelak.

Ia berencana mengenalkan hobi sejak usia dini, terutama yang berkaitan dengan aktivitas fisik.

“Hobi. Sepeda sih gua pengen ngajarin dia,” kata Tora.

Ia pun menyebut ketertarikannya pada konsep balance bike, sepeda tanpa pedal yang kini populer untuk melatih keseimbangan anak-anak.

“Iya, balance bike. Gua penasaran anak-anak gua enggak dapat soalnya kemarin," bebernya.

"Gua penasaran itu mau ngasih cucu, pengen lihat dia,” tutur Tora.

Sekedar informasi, setelah Nabilah melahirkan buah hati pertamanaya, Tora selaku ayah kini menjalani hari-hari dan kegiatan sebagai kakek.