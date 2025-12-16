Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Reaksi Ari Lasso saat Ade Tya Bawa Dugaan Ancaman Dearly Djoshua ke Jalur Hukum, Tunjuk Pengacara 

Kisah asmara Ari Lasso dan Dearly Djoshua merembet ke ranah hukum. Mengapa bisa?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Anita K.W
zoom-in Reaksi Ari Lasso saat Ade Tya Bawa Dugaan Ancaman Dearly Djoshua ke Jalur Hukum, Tunjuk Pengacara 
KOLASE/INSTAGRAM ARI LASOO/ADE TYA
POLEMIK KISAH CINTA - Kisah asmara Ari Lasso dan Dearly Djoshua merembet kepolemik hingga menyeret nama pengusaha Ade Tya ranah hukum. Mengapa bisa? 

Ringkasan Berita:
  • Ari Lasso dan Dearly Djoshua berpolemik dengan pengusaha Ade Tya.
  • Hubungan asmara sang musisi merembet ke ranah hukum. 
  • Ari Lasso ladeni pengakuan Ade Tya diancam Dearly Joshua dan akan membawa kasusnya ke polisi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara Ari Lasso dan Dearly Djoshua merembet ke ranah hukum. Mengapa bisa?

Ini terjadi saat munculnya sosok pengusaha asal Surabaya Ade Tya dikaitkan dengan putusnya hubungan Ari Lasso dan sang kekasih. 

Baca juga: Ari Lasso Klarifikasi Polemik Asmara dengan Dearly Djoshua dan Adetya, Sebut Tak Pantas Diumbar

Ade Tya mengaku diancam Dearly Joshua dan akan membawa kasus dugaan pengancaman ini ke Mabes Polri.

Ari Lasso menyebut jika urusan cinta merupakan hukum tertinggi. 

"Because LOVE is the HIGHEST LAW !" demikian tulisan Ari Lasso di postingan instagramnya. 

Rekomendasi Untuk Anda

Pelantun lagu Hampa ini menganggap jika polemik antara kehidupan asmaranya dengan Dearly Joshua tak pantas diumbar saat bencana di Sumatera masih penuh luka.

"Terkait polemik yang berkembang simpang siur di medsos antara saya Ari Lasso, kekasih saya Dearly Joshua dengan saudari Ad di tengah suasana duka saudara saudara kita di Sumatera tak pantas rasana," tulis Ari Lasso dalam postingannya. 

Ari Lasso Tunjuk Kuasa Hukum

ARI LASSO& DEARLY JOSHUA - Dearly Djoshua viral usai terekam kamera bersama Ari Lasso datangi resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Pesonanya tak main main. Ia seorang bos restoran.
ARI LASSO& DEARLY JOSHUA - Dearly Djoshua viral usai terekam kamera bersama Ari Lasso datangi resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Pesonanya tak main main. Ia seorang bos restoran. (kolase/instagram)

Masih dari tulisan Ari Lasso, musisi asal Madiun Jawa Timur ini mengatakan telah menunjuk tim Kuasa Hukum.

Ari Lasso merasa urusan cinta sudah saatnya ditangani oleh ahli hukum, maka ia pun menguasakan urusan selanjutnya melalui pengacaranya. 

"Setelah diskusi singkat, saya menunjuk Kuasa Hukum untuk mengambil alih gaduh di jalur yang tepat seperti perminaan sdr Ad. Silakan kedua kuasa hukum berhubungan untuk berdiskusi.".

Ari Lasso juga menyebutkan nama Kuasa Hukum yang akan membantunya mengurusi polemik ini. 

"Sahabat lama saya di Gerindra yaitu dsr Hendarsam Marantoko dr HMP Law Firm," jelasnya. 


Alasan Ari Lasso Ladeni Ade Tya

Ari Lasso juga menyebutkan jika alasanya menunjuk Kuasa Hukum. 

Ia memilih meladeni rencana Ade Tya sebagai bentuk reaksinya. 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Ari Lasso
Dearly Joshua
Ade Tya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas