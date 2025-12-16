Reaksi Ari Lasso saat Ade Tya Bawa Dugaan Ancaman Dearly Djoshua ke Jalur Hukum, Tunjuk Pengacara 

Ringkasan Berita: Ari Lasso dan Dearly Djoshua berpolemik dengan pengusaha Ade Tya.

Hubungan asmara sang musisi merembet ke ranah hukum.

Ari Lasso ladeni pengakuan Ade Tya diancam Dearly Joshua dan akan membawa kasusnya ke polisi.

TRIBUNNEWS.COM - Kisah asmara Ari Lasso dan Dearly Djoshua merembet ke ranah hukum. Mengapa bisa?

Ini terjadi saat munculnya sosok pengusaha asal Surabaya Ade Tya dikaitkan dengan putusnya hubungan Ari Lasso dan sang kekasih.

Ade Tya mengaku diancam Dearly Joshua dan akan membawa kasus dugaan pengancaman ini ke Mabes Polri.

Ari Lasso menyebut jika urusan cinta merupakan hukum tertinggi.

"Because LOVE is the HIGHEST LAW !" demikian tulisan Ari Lasso di postingan instagramnya.

Pelantun lagu Hampa ini menganggap jika polemik antara kehidupan asmaranya dengan Dearly Joshua tak pantas diumbar saat bencana di Sumatera masih penuh luka.

"Terkait polemik yang berkembang simpang siur di medsos antara saya Ari Lasso, kekasih saya Dearly Joshua dengan saudari Ad di tengah suasana duka saudara saudara kita di Sumatera tak pantas rasana," tulis Ari Lasso dalam postingannya.

Ari Lasso Tunjuk Kuasa Hukum

ARI LASSO& DEARLY JOSHUA - Dearly Djoshua viral usai terekam kamera bersama Ari Lasso datangi resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Pesonanya tak main main. Ia seorang bos restoran. (kolase/instagram)

Masih dari tulisan Ari Lasso, musisi asal Madiun Jawa Timur ini mengatakan telah menunjuk tim Kuasa Hukum.

Ari Lasso merasa urusan cinta sudah saatnya ditangani oleh ahli hukum, maka ia pun menguasakan urusan selanjutnya melalui pengacaranya.

"Setelah diskusi singkat, saya menunjuk Kuasa Hukum untuk mengambil alih gaduh di jalur yang tepat seperti perminaan sdr Ad. Silakan kedua kuasa hukum berhubungan untuk berdiskusi.".

Ari Lasso juga menyebutkan nama Kuasa Hukum yang akan membantunya mengurusi polemik ini.

"Sahabat lama saya di Gerindra yaitu dsr Hendarsam Marantoko dr HMP Law Firm," jelasnya.

Ari Lasso juga menyebutkan jika alasanya menunjuk Kuasa Hukum.

Ia memilih meladeni rencana Ade Tya sebagai bentuk reaksinya.