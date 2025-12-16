Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Belum Sanggup Turun Langsung ke Lokasi Bencana, Rossa Pilih Cara Ini untuk Membantu

Penyanyi Rossa turut berduka atas musibah banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Penulis: M A.M.J
Editor: Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM/M Alivio Mubarak Junior
Rossa ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita:
  • Rossa turut berduka atas musibah banjir bandang dan longsor Sumatera.
  • Rossa memilih untuk tidak turun ke lokasi karena keterbatasan.
  • Ia memilih melakukan penggalangan bantuan dan dana.

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa turut berduka atas musibah banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Banyak publik figur yang turut serta membantu bahkan sampai turun ke lokasi.

Baca juga: Rossa Kagumi Ketegaran Vidi Aldiano Hadapi Kanker, Sebut Sahabat Terhebat

Namun Rossa memilih untuk tidak turun ke lokasi, dirinya mengakui adanya keterbatasan yang ia miliki termasuk belum memiliki kesiapan mental dan fisik sebagai relawan di lapangan.

"Jujur kalau misalnya aku untuk pergi ke sana, aku masih belum sanggup ya," kata Rossa di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

"Mungkin lebih (baik diserahkan kepada) relawan yang memang sudah terlatih," lanjutnya.

Meski tidak berada langsung di wilayah terdampak, Diva Indonesia ini tetap berupaya memberikan kontribusi.

Baca juga: Cegah Bencana Seperti di Sumatera Terulang, Pemerintah Bakal Evaluasi Regulasi Sektor Kehutanan

Adapun yang sudah dilakukannya melakukan penggalangan bantuan dan dana.

Ia pun sudah membuat donasi mengajak rekan sesama artis dan pengusaha untuk ikut berpartisipasi serta donasi pribadi.

"Yang sanggup aku lakukan adalah di sini memikirkan apa yang harus dilakukan, menghimpun mungkin teman-teman lain yang ingin juga berdonasi. Jadi semuanya ada pembagiannya," jelas Rossa.

Tak hanya berdonasi, Rossa juga menyikapi bencana alam ini dengan berkarya.

Ia berkolaborasi dalam pameran seni Pipilaka Calling dengan tujuan menanamkan kesadaran lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini saat berkunjung.

Pameran yang berlokasi di Gedung Sarinah lantai 5 tersebut diharapkan bisa mengedukasi agar generasi penerus tidak mengulangi kesalahan generasi sebelumnya dalam memperlakukan alam.

"Sedih sekali dengan apa yang terjadi hari ini kan, bencana di mana-mana. Kita orang dewasa ditanamkan dari sedini mungkin (ke anak-anak) untuk memiliki jiwa menanam pohon, menjaga lingkungan, dan menjaga kebersihan," tutur Rossa.

"Mudah-mudahan mereka ditanamkan dari sini sampai mereka dewasa, bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga hutan dan lingkungan," pungkasnya.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Banjir di Sumatera
Rossa
bantuan Bencana
