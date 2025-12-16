Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Perceraian Raisa dan Hamish Daud

Raisa dan Hamish Daud Resmi Bercerai Setelah 8 Tahun Menikah

Rumah tangga pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi berakhir, Keduanya diputus cerai secara ecourt. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Raisa dan Hamish Daud Resmi Bercerai Setelah 8 Tahun Menikah
instagram
RESMI CERAI - Rumah tangga pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi berakhir, Keduanya diputus cerai secara ecourt.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita:
  • Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi cerai. 
  • Pernikahan mereka selama 8 tahun diputus cerai secara ecourt. 
  • Tak ada gugatan hak asuh.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah tangga pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi berakhir, Keduanya diputus cerai secara ecourt. 

Baca juga: Putusan Cerai Raisa dan Hamish Daud Diumumkan secara e-Court

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Raisa, dengan putusan verstek setelah Hamish beberapa kali tidak hadir dalam persidangan.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis, membenarkan putusan tersebut pagi ini. Ia menyampaikan bahwa majelis hakim telah menyatakan perkawinan Raisa dan Hamish cerai secara ecourt tadi malam.

“Pagi, alhamdulillah sudah diputus verstek ya," ujar Putra Lubis saat dihubungi awak media, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Belum Genap Sebulan Ditinggal Ibu, Raisa Menangis Pilu saat Curhat di Panggung: Ini Hal Terberat

Rekomendasi Untuk Anda

"Mengabulkan gugatan dan menyatakan perkawinan antara Raisa dan Hamish putus karena perceraian,” kata Putra.

Meski resmi berpisah setelah delapan tahun membina rumah tangga, Putra menegaskan bahwa fokus perkara ini hanya menyangkut status pernikahan. 

Sepakat Co Parenting

RAISA MENANG AMI AWARDS- Raisa mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025 di tengah proses cerai. Tak ada nama Hamish Daud disebutnya.
RAISA MENANG AMI AWARDS- Raisa mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025 di tengah proses cerai. Tak ada nama Hamish Daud disebutnya. (kolase/instagram)

Sementara untuk urusan anak, keduanya telah mencapai kesepakatan mengurus buah cinta mereka bersama.

“Fokus Raisa dan Hamish hanya terkait status pernikahan saja yang kini sudah diputus bercerai," katanya.

"Soal hak asuh anak, mereka sudah sepakat dengan co-parenting,” jelas Putra.

Tak banyak reaksi yang diberikan Raisa ke kuasa hukumnya begitu dapat kabar gugatan cerainya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

“Karena saya infokan sudah larut malam, jadi dia cuma mengucapkan terima kasih dan meminta agar menginfokan juga ke pihak Hamish,” ungkap Putra.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Raisa Andriana
Hamish Daud
Raisa
Raisa cerai
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas