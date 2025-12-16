Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Dito Ariotedjo Bantah Davina Karamoy Jadi Pemicu Perceraian, Ungkap Perkenalannya dengan sang Artis

Mantan Menpora Dito Ariotedjo membantah isu Davina Karamoy menjadi penyebab perceraiannya, terungkap awal perkenalan keduanya.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Dito Ariotedjo Bantah Davina Karamoy Jadi Pemicu Perceraian, Ungkap Perkenalannya dengan sang Artis
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
KLARIFIKASI DITO ARIOTEDJO - Davina Karamoy ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membantah isu Davina Karamoy menjadi penyebab perceraiannya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membantah kabar soal artis Davina Karamoy menjadi penyebab keretakan rumah tangganya.

Baru-baru ini viral isu yang menyebut Dito Ariotedjo selingkuh dengan Davina Karamoy.

Bersamaan dengan isu perselingkuhan tersebut, muncul pula kabar miring soal perceraian Dito Ariotedjo dengan sang istri, Niena Kirana Riskyana Fuad.

Terkait isu perselingkuhan yang menyeret Davina, Dito akhirnya buka suara.

Dito Ariotedjo menegaskan, keretakan rumah tangganya sama sekali tidak disebabkan oleh orang ketiga.

Pemilik nama lengkap Ario Bimo Nandito Ariotedjo ini, memastikan proses perceraiannya sudah berjalan jauh sebelum dirinya mengenal sang artis. 

Karena itu, tudingan yang menyebut pemeran film "Ipar Adalah Maut" sebagai penyebab perpisahan dinilainya tidak berdasar.

Ia menekankan bahwa perpisahannya dengan Niena terjadi jauh sebelum dirinya mengenal Davina.

Menurut Dito, perkenalan dengan Davina Karamoy baru terjadi pada akhir Juli 2025.

"Saya baru pertama kali mengenal DK pada akhir Juli," ungkap Dito, dikutip dari Tribunnewsmaker.

"Hari ini saya cuma bisa pastikan bukan DK penyebab saya berpisah. Semua proses perceraian sudah berjalan jauh sebelum saya mengenal DK," lanjutnya.

Baca juga: Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan Dito Ariotedjo, Razman Singgung Beban Hidup Para Artis

Dito menjelaskan, gugatan cerai telah didaftarkan pada 12 Juni 2025 dan sidang perdana digelar pada 9 Juli 2025. 

Namun, ia dan Niena sudah berpisah sejak 31 Mei 2025.

“Saya sudah berpisah sejak 31 Mei dan proses gugatan di pengadilan sudah mulai berproses resmi sejak 12 Juni," kata Dito Ariotedjo, dikutip dari TribunnewsBogor.

"Setelah itu sidang perdana adalah pada 9 Juli," sambungnya.

