Kabar Artis

Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta

Banjir tawaran wawancara TV, Adetya memilih menggelar konferensi pers untuk meluruskan isu asmara Ari Lasso dan Dearly.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta
Tribunnews/Fauzi Nur Alamsyah
ASMARA ARI LASSO - Penyanyi Ari Lasso hadir dalam acara pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise di hotel The St. Regis Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025). Ikut terseret dalam isu Ari Lasso–Dearly, Adetya siapkan konferensi pers. 

Ringkasan Berita:
  • Adetya terseret dalam isu asmara Ari Lasso dan Dearly yang ramai diperbincangkan publik.
  • Ia menerima banyak permintaan wawancara dari media televisi nasional.
  • Karena keterbatasan waktu, Adetya memutuskan menggelar konferensi pers.

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Adetya mendadak menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam drama percintaan musisi Ari Lasso dengan Dearly Djoshuua.

Isu tersebut bergulir cepat dan memantik perhatian luas, tak hanya di media sosial, tetapi juga di berbagai stasiun televisi nasional.

Polemik ini bermula saat Dearly Djoshua disebut-sebut sempat mengakhiri hubungannya dengan Ari Lasso,  lantaran diduga adanya orang ketiga.

Nama Adetya pun mencuat dan dikaitkan sebagai sosok yang berada di antara hubungan keduanya.

Situasi semakin memanas ketika Adetya mengaku mendapat ancaman dari Dearly, yang diduga dipicu oleh respons Adetya terhadap pesan singkat dari Ari Lasso.

Merasa tak terima dengan ancaman tersebut, Adetya memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Sejak saat itu, ia kerap wara-wiri di layar kaca demi meluruskan berbagai informasi yang dinilainya keliru dan berkembang simpang siur di ruang publik.

Namun, tingginya minat media untuk mewawancarai Adetya justru membuat waktunya semakin terbatas.

Undangan wawancara datang silih berganti dari berbagai stasiun televisi, hingga akhirnya ia memutuskan mengambil langkah berbeda.

Melalui unggahan di Instagramnya, @adetya_26, Adetya membagikan tangkapan layar pesan dari seorang reporter televisi yang mengajukan permintaan wawancara.

“Halo kakak, salam kenal saya Dody reporter MNC. Izin mau janjian wawancara kakak kira-kira bisa kah? Jika bisa ada nomor yang bisa aku hubungi kakak. Terima kasih,” bunyi pesan tersebut, dikutip Tribunnews, Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: Ari Lasso Klarifikasi Polemik Asmara dengan Dearly Djoshua dan Adetya, Sebut Tak Pantas Diumbar

Menanggapi banyaknya permintaan wawancara dan keterbatasan waktu yang dimilikinya, Adetya pun menyampaikan keputusan untuk menggelar konferensi pers.

“Karena keterbatasan waktu, nanti media bisa hadir bersamaan di Press Conference Kamis pagi ya. Terima kasih,” balas Adetya.

Klarifikasi Ari Lasso

Sementara itu, Ari Lasso akhirnya angkat bicara di tengah polemik asmaranya yang ramai diperbincangkan publik.

Enggan isu ini berkembang semakin simpang siur di media sosial dan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan, Ari Lasso akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik.

Tags:
Kabar artis
Ari Lasso
Dearly Djoshua
Adetya
