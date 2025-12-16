Spoiler Episode 13-14 Drama Korea Moon River: Dal-i Hadapi Dilema Identitas

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Moon River kembali mencuri perhatian publik berkat alurnya yang makin penuh drama dan kejutan.

Perpaduan sejarah, fantasi, dan romansa membuat penonton tak bisa lepas dari kisah Park Dal-i dan Yi Kang yang kini memasuki fase paling genting dalam hidup mereka.

Mengutip MyDramaList, Drama Moon River menceritakan tentang putra mahkota Joseon bernama Lee Kang yang diperankan oleh Kang Tae Oh, telah kehilangan senyumnya dan hidup dalam bayang-bayang dendam.

Ia menyimpan luka yang mendalam usai kehilangan putri mahkota akibat intrik istana.

Ketika rencana balas dendam yang telah lama ia rencanakan akhirnya berjalan, Lee Kang bertemu dengan saudagar pelana bernama Park Dal I yang diperankan oleh Kim Se Jeong.

Diceritakan, Park Dal I telah kehilangan ingatannya dan memiliki wajah yang tampak persis dengan mendiang putri mahkota.

Keduanya kemudian bertukar jiwa secara misterius. Hal ini pun memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan yang tak biasa, yang tentunya juga berujung pada banyak kekacauan.

Kilasan Cerita Episode 11 12

Rekomendasi Untuk Anda

Di episode sebelumnya, identitas Park Dal-i akhirnya terbongkar sebagai Putri Mahkota yang telah dilengserkan, membuat kabar tersebut menyebar luas di lingkungan istana. Terungkapnya jati diri Dal-i menyeretnya pada ancaman hukuman penjara.

Di sisi lain, Putra Mahkota Lee Kang justru ditahan di Istana Timur meski berupaya melindungi Dal-i, sehingga situasi politik di istana semakin memanas. Di tengah tekanan para pejabat, Lee Kang diam-diam mulai merancang rencana penyelamatan rahasia.

Sementara itu, Kim Han-cheol menangkap Park Dal-i karena mencurigai bahwa ia mengetahui lokasi markas kelompok Myeongdan di Gunung Gamak. Kecurigaan ini berkaitan dengan pertemuan Kim Han-cheol di masa lalu dengan seorang wanita berbaju putih.

Baca juga: Spoiler Episode 5-6 Drama Korea Moon River: Pertukaran Jiwa Dal-i dan Yi Kang Bikin Istana Geger

Demi menghindari penangkapan, Lee Kang dan Park Dal-i kembali melakukan pertukaran jiwa. Dalam tubuh Lee Kang, Dal-i diam-diam mengungkap lokasi markas tersebut, sedangkan Lee Kang yang berada dalam tubuh Dal-i berangkat menuju Gunung Gamak bersama Lee Woon.

Spoiler Episode 13-14

Pada episode 13 dan 14 akan memperlihatkan konflik istana yang kian memanas menjelang puncak cerita. Pertukaran jiwa antara Lee Kang dan Park Dal-i masih terus berlangsung dan harus dijaga ketat agar tidak diketahui para musuhnya. Sementara itu, Kim Han-cheol sebagai Penasihat Negara Kiri semakin menguatkan kendali kekuasaannya, membuat situasi politik istana berada di titik genting.

Kondisi tersebut memaksa Lee Kang, Park Dal-i, dan Lee Woon menyusun langkah perlawanan demi menggagalkan rencana besar Kim Han-cheol. Park Dal-i pun memanfaatkan kecerdasan dan pesona yang dimilikinya untuk mendekati Ratu Agung. Melalui kisah dan pendekatan emosional, ia berupaya membangun aliansi demi melindungi dirinya dan Lee Kang.

Di saat yang sama, Dal-i mulai bergulat dengan jati dirinya sebagai Putri Mahkota Kang Yeon-wool. Ingatan masa lalu yang perlahan kembali memunculkan dilema antara memilih keselamatan pribadi atau mengungkap kebenaran.

Hubungan para tokoh utama pun semakin berkembang. Rasa percaya dan kekaguman tumbuh di tengah pertemuan-pertemuan rahasia yang sarat risiko, menciptakan ketegangan emosional yang mendalam. Cuplikan episode berikutnya memberi isyarat akan terjadinya bentrokan politik besar, perlawanan yang sarat emosi, serta kemungkinan terkuaknya kebenaran di balik insiden Gyesanyeon yang dapat mengubah nasib istana secara drastis.

Jadwal Tayang Moon River Episode 13-14

Episode 13 : Jumat, 19 Desember 2025

Episode 14 : Sabtu, 20 Desember 2025

Tayang pukul 21.50 KST / 19.50 WIB di MBC

Platform streaming seperti Viu menayangkan dengan subtitle Indonesia

Baca juga: Spoiler Episode 7–8 Drama The Manipulated: Tae Joong Mulai Balas Dendam, Masa Lalu Yo Han Terungkap

(Tribunnews.com, Rinanda)