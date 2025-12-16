Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Lapor Pak! TRANS 7 dan Berita Utama Kriminal TV One

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Rabu (17/12/2025).

Sederet program dari yang syarat informasi hingga hiburan siap menemani Anda sepanjang hari.

TRANS 7 bakal ada Lapor Pak! menampilkan sederet selebritis terkemuka Indonesia membawakan sketsa komedi dengan latar belakang kantor polisi yang memparodikan kasus-kasus kriminal, isu terkini, serta gosip artis, pukul 21.30 WIB hingga 22.45 WIB.

Kemudian, di TV One tayang Apa Kabar Indonesia Pagi, menyuguhkan beragam berita dan laporan seputar perkembangan berbagai peristiwa terkini dari Indonesia dan mancanegara pada pukul 06.30-08.30 WIB.

Pada sore hari hadir acara Berita Utama Kriminal, menyajikan berbagai kasus kriminal.

Selanjutnya, dalam channel Mentari TV ada Bing yang tayang pada pukul 18.00-18.30 WIB.

Menceritakan petualangan Bing bersama teman-temannya, seperti Sula dan Pando, saat mereka belajar dan bermain di dunia yang penuh warna dan imajinasi.

RTV menayangkan Boboiboy Galaxy, film animasi mengisahkan petualangan seru sekelompok teman yang bertugas melindungi galaksi, tayang pada pukul 09.30-10.30.

Berikut jadwal acara TV Rabu, 17 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

TRANS 7