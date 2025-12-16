Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kontroversi Inara Rusli

Lulus SMA Nikah, Mawa Kubur Cita-cita Polwan demi Jadi Istri Insanul Fahmi, tapi Kini Diselingkuhi

Mawa curhat dulu saat dinikahi Insanul Fahmi harus mengubur cita-citanya sebagai polwan, kini pengorbanannya dibalas dengan perselingkuhan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Lulus SMA Nikah, Mawa Kubur Cita-cita Polwan demi Jadi Istri Insanul Fahmi, tapi Kini Diselingkuhi
Tribunnews/Fauzi Nur Alamsyah
WARDATINA MAWA - Wardatina Mawa usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya berkaitan kasus dugaan perzinaan suaminya Ihsanul Fahmi dengan Inara Rusli, Kamis (4/12/2025). Mawa curhat dulunya ingin jadi polwan tapi diminta mengabdi sebagai istri setelah dinikahi Insanul Fahmi, tapi kini malah ditinggal menikah siri. 

Ringkasan Berita:
  • Wardatina Mawa menikah dengan Insanul Fahmi setelah dirinya lulus SMA.
  • Bahkan demi mengabdi sebagai istri kepada Insanul Fahmi, Mawa sampai harus mengubur cita-citanya sebagai polwan.
  • Kini pengorbanan Mawa malah dibalas Insanul menikahi siri Inara Rusli secara diam-diam dan kini digugat kasus perselingkuhan dan perzinaan.

TRIBUNNEWS.COM - Konten kreator Wardatina Mawa curhat terkait pengorbanan setelah dinikahi Insanul Fahmi.

Wardatina Mawa menikah dengan Insanul Fahmi saat dirinya baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

Keduanya menikah pada 27 Januari 2019.

Setelah menikah di Medan, Sumatera Utara, Insanul langsung memboyong sang istri untuk tinggal bersamanya di Jakarta pada 2020.

Sejak saat itu, Mawa harus mengorbankan cita-citanya demi menjadi istri yang mengabdi pada suami.

Mawa mengaku sempat ingin menjadi seorang polisi wanita atau polwan, namun harapan itu kini sudah pupus.

Curhatan itu disampaikan Mawa saat menjadi jemaah dalam program Kajian Hati di Trans TV, dikutip Tribunnews Selasa (16/12/2025) dari kanal YouTube Insertlive.

"2020 saya ikut sama suami saya ke Jakarta, meninggalkan cita-cita saya, dulu saya ingin sekali menjadi polwan," jelas Mawa.

"Tapi dengan kehadiran suami saya jadi menggugurkan cita-cita saya," lanjutnya lagi.

Meski sempat menyesali, namun Mawa tetap bersyukur dengan jalan hidupnya.

Ia merasa menjadi seorang ibu rumah tangga sudah jadi garis takdirnya saat itu.

Baca juga: Eks Pengacara Minta Inara Rusli Temui Mawa Buntut Kasus Dugaan Perselingkuhan, Singgung Kerugian

"Dan saya alhamdulillah bersyukur pada saat itu memang sudah jalannya, takdir Allah," tambah Mawa lagi.

Keadaan kini berubah setelah tujuh tahun usia pernikahan Mawa dan Insan.

Diam-diam, Insan menikahi siri seorang selebgram Inara Rusli pada 7 Agustus 2025 lalu.

Padahal kondisi rumah tangga Insan dan Mawa saat itu tengah baik-baik saja, meski harus terpisah jarah Medan-Jakarta.

Halaman 1/3
123
Tags:
Wardatina Mawa
Insanul Fahmi
Jakarta
diselingkuhi
Inara Rusli
