Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Sarwendah Gambarkan Kehidupannya Selama Tahun 2025 Penuh Gejolak, Seperti Roller Coaster

Menjelang pergantian tahun, penyanyi Sarwendah mengungkapkan isi hatinya terkait perjalanan hidup yang ia lalui sepanjang 2025.

Editor: Anita K Wardhani
Sarwendah Gambarkan Kehidupannya Selama Tahun 2025 Penuh Gejolak, Seperti Roller Coaster
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak
GEJOLAK HIDUP - Menjelang pergantian tahun, penyanyi Sarwendah mengungkapkan isi hatinya terkait perjalanan hidup yang ia lalui sepanjang 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Sarwendah mengungkapkan isi hatinya terkait perjalanan hidup yang ia lalui sepanjang 2025.
  • Mantan istri Ruben Onsu ini merasa hidupnya penuh gejolak.
  • Ini caranya menghadapi letupan hidupnya.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, penyanyi Sarwendah mengungkapkan isi hatinya terkait perjalanan hidup yang ia lalui sepanjang 2025.

Sarwendah mengakui bahwa tahun ini terasa penuh gejolak, namun ia memilih untuk menghadapinya dengan ketegaran seorang ibu.

Baca juga: Natal 2025, Sarwendah Ingin Intim bareng Anak dan Keluarga Terdekat

Sarwendah menggambarkan kehidupannya tahun ini seperti naik wahana roller coaster, yang penuh dengan naik dan turun. 

Meski demikian, wanita yang akrab disapa Wenda itu menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk melewati segala ujian tersebut adalah dengan keikhlasan.

"Kehidupan tahun ini tuh Luar biasa," kata Sarwendah seraya tersenyum ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Baca juga: Lalui Tahun Penuh Masalah, Mulai Cerai hingga Gosip Asmara, Ini Resolusi 2026 Sarwendah

Sarwendah tak menampik melalui tahun 2025 dengan banyak mengelus dada. Baik dari perceraian hingga kepergian sang ayah jadi kenangan pahitnya.

"Diikhlaskan saja, ditabahkan saja. Ya pokoknya harus tetap menjalani tiap tahunnya dan berdoa semoga makin tahun makin lebih baik lagi. Buang yang jelek-jelek," ucap wanita berusia 36 tahun ini.

Mantan istri Ruben Onsu itu menyadari bahwa sebagai orangtua tunggal, ia tidak memiliki pilihan selain menjadi sosok yang kuat. 

Bagi Wenda anak-anak adalah sumber kekuatan sekaligus alasan utamanya untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan.

"Ya namanya kehidupan ya, ya sudahlah mau kayak gimana lagi. Yang pasti kan sebagai seorang ibu harus kuat. Karena kalau misalnya aku enggak kuat, siapa yang jagain anak-anak?" jelasnya 

Pola pikir inilah yang membuat Sarwendah terus memacu dirinya untuk tetap sehat dan bekerja keras. Ia ingin memastikan Thalia, Thania, dan Betrand Peto tetap bisa hidup bahagia dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

"Jadi akunya harus kuat, akunya harus sehat, harus kerja keras. Jadi anak-anak juga bisa hidup dengan happy. Apapun yang mereka mau, sebisa mungkin pastinya aku berusaha untuk men-support selama itu sesuatu hal yang baik," terangnya.

Ketika disinggung mengenai resolusi atau goals di tahun depan, Sarwendah tidak muluk-muluk. Ia hanya memiliki satu harapan sederhana namun mendalam, yakni ketenangan hidup.

"Enggak usah (muluk-muluk), haduh semoga semua masalah aku selesai ya," ujar Sarwendah. (Ari).

Sumber: Warta Kota
Tags:
Sarwendah
Ruben Onsu
tahun 2025
