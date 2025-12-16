Rossa Rayakan Tahun Baru Terpisah dari Anak, Pilih Manggung di Purwokerto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita: Rossa tak bisa menghabiskan waktu bersama anaknya, Rizky Langit Ramadhan saat Tahun Baru.

Rossa manggung di Purwokerto saat malam pergantian tahun.

Sang buah hati ada di Sumedang bersama keluarga besarnya.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rossa sudah memiliki rencana di momen pergantian tahun.

Sayangnya di momen pergantian tahun ini, Rossa tak bisa menghabiskan waktu bersama anak semata wayangnya, Rizky Langit Ramadhan.

Baca juga: Belum Sanggup Turun Langsung ke Lokasi Bencana, Rossa Pilih Cara Ini untuk Membantu

Pasalnya Rossa sudah memiliki jadwal manggung di Purwokerto, Jawa Tengah.

"Akhir tahun baru kerja di Purwokerto," kata Rossa saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Bukan tanpa alasan, Rossa mengaku sangat antusias lantaran lokasi tersebut belum pernah ia kunjungi.

"Belum pernah aku nyanyi tahun baru di Purwokerto. Aku senang mencari yang emang belum pernah, belum pernah gitu," jelasnya.

Baca juga: Pengalaman Pertama Rossa Jadi Pengisi Suara di Pameran Seni Bertema Lingkungan

Mantan istri Yoyo Padi ini menambahkan, penampilan di Purwokerto juga menjadi penutup rangkaian tur kecilnya setelah sebelumnya menyambangi empat kota dalam konser bertajuk Asmara Dansa.

Sementara itu putranya menghabiskan masa liburannya di kampung halaman Rossa, Sumedang, Jawa Barat.

"Nah, kayaknya mungkin Rizky di Sumedang sama Mama aku. Karena kebetulan Mama aku juga ulang tahun di Desember ini," ujar Rossa.

Meski tak bersama anak pada detik-detik pergantian tahun, Rossa menyambut positif.

Menurutnya, bekerja di tahun baru juga berdampak baik untuk penggemarnya yang sudah dianggap keluarga selama ini.

Hal tersebut bagi Diva Indonesia ini menjadi kesan dan kenangan yang beharga.

"Aku ingin memberikan impresi dan memori yang terbaik buat yang datang. Dan juga memulai harapan lagi untuk memulai tahun depannya," pungkas Rossa.