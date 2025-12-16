Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kontroversi Inara Rusli

Meski Diduakan dengan Inara Rusli, Mawa Masih Puji Insanul Fahmi Suami Baik dan Imam Saleh

Mawa tetap memberikan pujian kepada Insanul Fahmi padahal dirinya kini diduakan dengan selebgram Inara Rusli.

Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Meski Diduakan dengan Inara Rusli, Mawa Masih Puji Insanul Fahmi Suami Baik dan Imam Saleh
Kolase Tribunnews, Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
MAWA VS INARA - Selebgram Wardatina Mawa (kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu malam (22/11/2205). Inara Rusli (kanan) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2025). Selebgram Wardatina Mawa tetap puji Insanul Fahmi suami baik meski sudah menduakan dengan Inara Rusli. 

Ringkasan Berita:
  • Wardatina Mawa tidak bisa menyembunyikan rasa sakit sertelah diduakan oleh suaminya, Insanul Fahmi.
  • Meski kecewa, Mawa tetap memberikan pujian pada Insanul Fahmi.
  • Ia menyebut Insan sebagai suami yang baik sekaligus imam yang saleh selama tujuh tahun hidup berumah tangga.

TRIBUNNEWS.COM - Konten kreator asal Medan, Sumatera Utara, Wardatina Mawa mengungkapkan perasaan sakit hatinya setelah diduakan oleh sang suami, Insanul Fahmi.

Pengusaha kuliner Insanul Fahmi diketahui menikah siri dengan selebgram Inara Rusli secara diam-diam pada 7 Agustus 2025.

Lantas pada Oktober 2025, Mawa baru mendapati bukti rekaman CCTV suaminya menduakan dirinya.

Kini tak terima, Mawa memilih melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan terhadap Insan dan Inara ke Polda Metro Jaya pada 22 November 2025.

Meski merasa dikhianati oleh suami, Mawa tetap memuji perangai Insan.

Ibu satu anak ini, menyebut Insan sosok pria yang baik.

Terlebih keduanya sudah hidup berumah tangga selama tujuh tahun.

Selama menjadi suami, Insan disebut sebagai imam yang saleh.

Mawa merasa Insan bisa mengajarkan hal-hal kebaikan selama hidup bersama.

"Saya akui alhamdulillah dia sosok yang baik, imam yang soleh."

"Dia bisa menuntun saya ke hal-hal yang baik," ungkap Mawa, saat menjadi bintang tamu dalam program Kajian Hati Trans TV, dikutip Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Lulus SMA Nikah, Mawa Kubur Cita-cita Polwan demi Jadi Istri Insanul Fahmi, tapi Kini Diselingkuhi

Dalam sesi curhat, Mawa menceritakan rumah tangganya mulai gonjang-ganjing diterpa masalah sejak 2022 lalu.

Saat itu, Mawa protes lantaran dirinya tak pernah diizinkan membagikan potret kebersamaan di sosial media.

Insanul disebut tak mau mengakui Mawa sebagai istri di Instagram.

Mawa terus berpikir positif dengan niat Insan yang tak mau memposting foto bersama istri.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Halaman 1/3
123
Tags:
Inara Rusli
Wardatina Mawa
Medan
Insanul Fahmi
perselingkuhan
