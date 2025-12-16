Meski Diduakan dengan Inara Rusli, Mawa Masih Puji Insanul Fahmi Suami Baik dan Imam Saleh

Ringkasan Berita: Wardatina Mawa tidak bisa menyembunyikan rasa sakit sertelah diduakan oleh suaminya, Insanul Fahmi.

Meski kecewa, Mawa tetap memberikan pujian pada Insanul Fahmi.

Ia menyebut Insan sebagai suami yang baik sekaligus imam yang saleh selama tujuh tahun hidup berumah tangga.

TRIBUNNEWS.COM - Konten kreator asal Medan, Sumatera Utara, Wardatina Mawa mengungkapkan perasaan sakit hatinya setelah diduakan oleh sang suami, Insanul Fahmi.

Pengusaha kuliner Insanul Fahmi diketahui menikah siri dengan selebgram Inara Rusli secara diam-diam pada 7 Agustus 2025.

Lantas pada Oktober 2025, Mawa baru mendapati bukti rekaman CCTV suaminya menduakan dirinya.

Kini tak terima, Mawa memilih melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan terhadap Insan dan Inara ke Polda Metro Jaya pada 22 November 2025.

Meski merasa dikhianati oleh suami, Mawa tetap memuji perangai Insan.

Ibu satu anak ini, menyebut Insan sosok pria yang baik.

Terlebih keduanya sudah hidup berumah tangga selama tujuh tahun.

Selama menjadi suami, Insan disebut sebagai imam yang saleh.

Mawa merasa Insan bisa mengajarkan hal-hal kebaikan selama hidup bersama.

"Saya akui alhamdulillah dia sosok yang baik, imam yang soleh."

"Dia bisa menuntun saya ke hal-hal yang baik," ungkap Mawa, saat menjadi bintang tamu dalam program Kajian Hati Trans TV, dikutip Selasa (16/12/2025).

Dalam sesi curhat, Mawa menceritakan rumah tangganya mulai gonjang-ganjing diterpa masalah sejak 2022 lalu.

Saat itu, Mawa protes lantaran dirinya tak pernah diizinkan membagikan potret kebersamaan di sosial media.

Insanul disebut tak mau mengakui Mawa sebagai istri di Instagram.

Mawa terus berpikir positif dengan niat Insan yang tak mau memposting foto bersama istri.