Sakit jika Bertahan Jadi Istri Insanul Fahmi, Mawa Tolak Ajakan Ketemu: Jumpa di Pengadilan Saja

Ringkasan Berita: Wardatina Mawa tegas ingin ceraikan Insanul Fahmi, setelah suami ketahuan menikahi siri Inara Rusli.

Mawa merasa sakit hati jika dirinya tetap mempertahankan rumah tangga.

Ia pun menolak ajakan bertemu Insanul guna meluruskan masalah yang terjadi.

TRIBUNNEWS.COM - Wardatina Mawa mengaku sakit jika dirinya tetap mempertahankan rumah tangga dengan Insanul Fahmi.

Rumah tangga pasangan konten kreator Mawa dan Insan yang sudah dibina tujuh tahun itu akan berakhir kandas.

Mawa sudah bertekad bulat untuk menggugat cerai Insan setelah mendapati sang suami menikah siri dengan selebgram Inara Rusli.

Pernikahan siri Inara dan Insan digelar pada 7 Agustus 2025 tanpa sepengetahuan Mawa.

Kini tidak terima dan merasa dikhianati, Mawa pun tegas mengambil langkah hukum dengan melaporkan atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan ke Polda Metro Jaya pada 22 November 2025.

Kini proses hukum terus berlanjut, Mawa bercerita sang suami sempat meminta maaf kepadanya.

Bahkan pengusaha kuliner asal Medan ini, sempat menyampaikan harapannya untuk bisa berjumpa Mawa.

Hal itu tentu dilakukan Insan untuk meluruskan permasalahan rumah tangga mereka.

Dengan tegas, Mawa menolak untuk bertemu pria yang masih sah sebagai suaminya itu.

Kepada Insan, Mawa menegaskan keduanya pasti akan berjumpa nanti ketika di pengadilan.

"Kemarin suami ada minta maaf dan mau menjumpai saya, tapi saya bilang 'jumpanya di pengadilan aja ya'," ucap Mawa, saat menjadi bintang tamu dalam program Kajian Hati, Trans TV, dikutip Tribunnews Selasa (16/12/2025).

Mawa merasa sakit hati dengan pengkinatan yang dilakukan Insan. Dirinya pun kini sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga.

Mawa menyebut putra sematawayangnya dengan Insan juga pasti menerima dampak atas masalah ini.

"Saya udah nggak kuat, nggak mau lagi mempertahankan hubungan sama suami, karena jujur sangat menyakitkan untuk saya dan anak saya," tuturnya lagi.

Meski begitu, Mawa tetap menanamkan hal-hal baik dalam diri sang putra.