Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Kesabaran Bu Cinta di Tengah Isu Suami Selingkuh Dipuji Psikolog

Ringkasan Berita: Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil usai 29 tahun menikah.

Kesabaran Atalia Praratya di tengah isu perselingkuhan Ridwan Kami dipuji psikolog Lita Gading.

Karakter Lisa Mariana disorot usai Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai ke Kang Emil.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari politisi Atalia Praratya yang memutuskan berpisah dari suaminya, Ridwan Kamil (RK).

Setelah 29 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama, wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat.

Melalui kuasa hukumnya, Atalia Praratya menggugat cerai mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Gugatan politisi 50 tahun terhadap Ridwan Kamil itu, juga telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Mulanya Atalia Praratya dan Ridwan Kamil dikenal sebagai pasangan yang harmonis selama hampir 29 tahun menikah.

Sayangnya biduk rumah tangga keduanya dikabarkan mengalami keretakan sejak Maret, lalu.

Di mana pada momen tersebut muncul sosok selebgram Lisa Mariana yang mengaku menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil di belakang Atalia.

Bahkan selebgram 25 tahun itu, mengklaim telah melahirkan seorang anak dari hubungan di luar pernikahan dengan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Saat suaminya diterpa isu perselingkuhan, Atalia Praratya pun memilih bungkam.

Namun kini, ibu dua anak tersebut langsung menghebohkan publik dengan aksinya melayangkan gugatan cerai.

Kini aksi Atalia itu pun mendapatkan komentar dari psikolog sekaligus mantan aktris, Lita Gading.

"Akhirnya benteng pertahanan Nyoya Atalia, istrinya Ridwan Kamil mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Bandung," kata Lita dikutip dari Instagram-nya, Selasa (16/12/2025).

Sempet menghela napas sejenak, wanita lulusan S3 Psikologi Klinis itu memuji kesabaran Atalia selama ini.

"Sekuat-kuatnya, sesabar-sabarnya, istri sah tetep nggak kuat lah kalau ada berita suaminya itu berselingkuh."