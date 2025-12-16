Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Natal 2025

Natasha Wilona Memilih Rayakan Natal Bersama Keluarga di Jakarta 

Natasha Wilona membeberkan rencananya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, salah satunya akan menghabiskan banyak waktu sama keluarga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
Natasha Wilona Memilih Rayakan Natal Bersama Keluarga di Jakarta 
Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
Natasha Wilona membeberkan rencananya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, salah satunya akan menghabiskan banyak waktu sama keluarga. 

Ringkasan Berita:
  • Natasha Wilona membeberkan rencananya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
  • Ia akan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga.
  • Jakarta jadi pilihan, Natasha Wilona tidak ke luar negeri.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang sinetron dan film Natasha Wilona membeberkan rencananya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, salah satunya akan menghabiskan banyak waktu sama keluarga.

Baca juga: Pernah Dekat dengan Verrel Bramasta hingga Atlet, Natasha Wilona Masih Santai Cari Jodoh

Natasha Wilona memutuskan untuk tetap berada di Jakarta, baginya momen akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk membayar kerinduannya berkumpul bersama keluarga tercinta.

"Belum kepikiran sih (liburan jauh). Tapi mungkin rencananya cuma kumpul sama keluarga, ibadah bareng, makan malam bareng, atau mungkin ya tuker kado bareng lah," kata Natasha Wilona saat ditemui awak media di kawasan Jakarta, baru-baru ini.

Wilona menegaskan bahwa dirinya tidak menjadwalkan perjalanan wisata sebagai liburan akhir tahunnya, karena fokus utamanya kali ini adalah kehangatan rumah.

Baca juga: Doa Terbaik Natasha Wilona untuk Verrell Bramasta dan Fuji, Berharap Sang Mantan Bahagia

"Enggak, rencananya akhir tahun ini aku pengen ada di Jakarta, kumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang," ucap wanita berusia 26 tahun itu.

Wilona merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu ia disibukkan dengan jadwal syuting yang padat hingga ke lokasi, tahun ini ia merasa sedikit lebih santai.

Mantan kekasih Verrell Bramasta itu menyebut bahwa dirinya baru saja merampungkan proses syuting sekitar satu atau dua bulan lalu. Jeda waktu ini dimanfaatkannya untuk fokus pada bisnis dan tentu saja, sang Ibunda.

"Melewatinya (tahun ini) dengan banyak kerjaan. Kan aku baru banget selesai syuting kan, sebulan atau dua bulan yang lalu lah masalahnya. Terus ngurusin beberapa bisnis yang lagi coba dijalani," jelas Wilona.

"Liburan sama Mama, melakukan lebih banyak quality time bersama Mama," sambungnya.

Bagi Wilona kebersamaan dengan sang ibu menjadi prioritas utama untuk menutup tahun ini dengan penuh makna, sebelum kembali menyongsong kesibukan di tahun 2025 mendatang.

Setelah melewati tahun 2025 yang dinilainya lebih santai namun tetap produktif dengan berbagai urusan bisnis dan syuting, Wilona berharap tahun depan akan membawa lebih banyak kebahagiaan.

"2025 harus makin fokus kerja, harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih dewasa, dan harus lebih banyak kebahagiaan ya dalam hidup aku," terangnya.

Refleksi diri menjadi hal penting bagi Wilona. Ia membandingkan ritme hidupnya tahun lalu ia habiskan banyak waktu di lokasi syuting, tahun ini ia bersyukur bisa membagi waktu untuk mengurus bisnis yang sedang dirintisnya serta memiliki waktu berkualitas bersama keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Natasha Wilona juga tidak lupa menyampaikan pesan hangat bagi para penggemar dan masyarakat yang merayakan Hari Raya Natal.

"Selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman semuanya yang merayakan. Semoga damai Natal menyertai kalian semua. Makasih," ujar Natasha Wilona. (Ari).

 

Tags:
Natasha Wilona
Natal 2025
Tahun Baru 2026
