Yakin Lisa Mariana Tak Sendiri, Lita Gading Sebut Ada Sosok yang Sengaja Ingin Jatuhkan Keluarga RK

Ringkasan Berita: Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil setelah 29 tahun usia pernikahan.

Pengakuan Lisa Mariana yang menyebut pernah memiliki hubungan spesial hingga memiliki anak dari Ridwan Kamil.

Lita Gading meyakini adanya sosok lain di belakang Lisa Mariana setelah sang selebgram mengungkap isu perselingkuhan.

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan kabar politisi Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil (RK).

Mengarungi bahtera rumah tangga bersama selama 29 tahun, pernikahan Atalia Praratya dan mantan Gubernur Jawa Barat itu, nyaris tersentuh berita miring.

Sayangnya pada Maret lalu, pernikahan mereka mengalami keretakan usai Ridwan Kamil terseret dalam isu perselingkuhan.

Selebgram sekaligus mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana blak-blakan mengaku pernah menjalin asmara dengan Ridwan Kamil di tahun 2021 silam.

Dari hubungan terlarang yang terjalin di belakang Atalia Praratya itu, Lisa juga mengklaim telah melahirkan seorang anak yang digembar-gemborkannya sebagai darah daging Ridwan Kamil.

Kini pernikahan yang dibina sejak tahun 1996 itu, harus berada di jurang perpisahan usai Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat.

Rekomendasi Untuk Anda

Gugatan wanita 50 tahun yang akrab disapa Bu Cinta itu, pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Kabar soal Atalia Praratya menggugat cerai suaminya itu kini sudah sampai di telinga psikolog Lita Gading.

Lewat unggahan di Instagram @lita.gading, wanita lulusan S3 Psikologi Klinis itu, menyoroti soal Lisa Mariana yang tidak mungkin berdiri sendiri dalam mengumbar isu perselingkuhannya di hadapan media.

Lita Gading beranggapan Lisa Mariana tidak mungkin berani mengumbar isu perselingkuhan apabila dirinya tidak mendapatkan dukungan dari orang lain.

"Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada yang mem-backup nggak mungkin juga dia berani? Ya nggak sih?" ujar Lita Gading dikutip Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Dukung Aksi Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zanzabella Tegas Tak Normalisasi Pengkhianatan

Di momen itu, secara mengejutkan Lita mengaku mengetahui siapa sosok yang selama ini ingin menghancurkan keluarga pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

"Saya kira-kira juga tahu kok orangnya siapa yang berusaha menjatuhkan keluarganya Ridwan Kamil," tembaknya.

Kini mantan bintang sinetron Intan itu berharap Atalia Praratya diberikan jalan terbaik usai keputusannya menggugat cerai Ridwan Kamil viral.