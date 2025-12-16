Nikita Mirzani Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Reza Gladys: Biasanya Sulit Dapatkan Peluang

Ringkasan Berita: Artis Nikita Mirzani telah resmi ajukan kasasi setelah vonis hukuman soal kasus pemerasan dan TPPU diperberat.

Kuasa hukum Reza Gladys menanggapi pihak Nikita Mirzani yang mengajukan kasasi.

Pihak Reza Gladys nilai kecil kemungkinan Nikita Mirzani bebas dalam kasus pemerasan dan TPPU usai ajukan kasasi.

TRIBUNNEWS.COM - Artis Nikita Mirzani telah resmi mengajukan kasasi atas vonis hukuman terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (15/12/2025) kemarin.

Kasus tersebut awalnya dilaporkan oleh dokter Reza Gladys buntut adanya permasalahan skincare.

Vonis hukuman Nikita Mirzani diketahui diperberat jadi 6 tahun penjara lantaran dinyatakan terbukti lakukan TPPU.

Padahal dalam putusan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani hanya terbukti lakukan pemerasan dan divonis 4 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.

Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperberat hukuman dari sang artis.

Kini Nikita Mirzani telah mengajukan kasasi setelah vonis hukuman diperberat.

Rekomendasi Untuk Anda

Kasasi merupakan salah satu upaya secara hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung.

Menanggapi upaya hukum tersebut, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring menyebut hal itu merupakan hak dari Nikita.

"Ya itu kan hak hukum," kata Julianus, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (16/12/2025).

Namun berkaca dari kasus lain, Julianus menilai kecil kemungkinan kasasi dari Nikita dikabulkan.

Julianus menuturkan, bahwa di dalam kasasi tak lagi memeriksa fakta-fakta persidangan.

Baca juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Masih Berharap Bisa Bebas

Sedangkan dalam hal ini, hanya memeriksa terkait majelis hakim tingkat pertama mengadili perkara yang menjerat artis 39 tahun itu.

"Pengalaman kami ketika di tingkat pertama dan tingkat banding semua itu sudah terbukti, maka kemudian biasanya di kasasi sulit untuk mendapatkan peluang-peluang ya."

"Karena di kasasi itu kan tidak lagi memeriksa tentang persoalan fakta-fakta persidangan ya, tetapi memeriksa bagaimana majelis hakim tingkat pertama tingkat banding dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini. Jadi lebih ke penerapan hukum acaranya," beber Julianus.

Ia kemudian memberikan saran untuk pihak Nikita.