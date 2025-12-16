Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Jadi Garda Terdepan, Eva Manurung Menangis Ingat Perjuangan Virgoun Berutang demi Fasilitasi Anak

Eva Manurung menangis saat mengingat kembali perjuangan Virgoun yang sampai rela berutang demi memfasilitasi anak.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Sri Juliati
Jadi Garda Terdepan, Eva Manurung Menangis Ingat Perjuangan Virgoun Berutang demi Fasilitasi Anak
Tribunnews/BayuIndra
Eva Manurung (ibunda Virgoun) dan Febby Carol (kakak Virgoun) saat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023). Eva Manurung menangis saat mengingat kembali perjuangan Virgoun beri fasilitas terbaik untuk anak. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Nama musisi Virgoun kini kembali ramai diperbincangkan publik.

Hal itu terjadi usai mantan istri Virgoun, aktris Inara Rusli terseret dalam berita miring perselingkuhan dengan pengusaha asal Medan, Sumatera Utara, Insanul Fahmi.

Dinikahi Insanul Fahmi secara siri pada 7 Agustus 2025 lalu, Inara Rusli ternyata tidak mengetahui status asli dari Insan yang ternyata masih berstatus sebagai suami sah konten kreator Wardatina Mawa.

Kini Inara Rusli pun dituding sebagai orang ketiga yang memicu keretakan pada rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi.

Konten kreator 25 tahun itu pun tak terima dengan aksi Insan dan Inara yang menjalin kasih di belakang dirinya.

Tak pelak Mawa, sapaan akrabnya melaporkan keduanya atas dugaan perzinaan ke Polda Metro Jaya.

Bukti berupa rekaman CCTV yang diduga diambil dari lantai tiga kediaman mantan member girlband Bexxa itu pun turut dilampirkan Mawa dalam laporannya.

Siap sangka kasus yang menimpa Inara Rusli itu kini melebar luas hingga menyeret nama Virgoun.

Pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla itu ramai dikait-kaitkan usai dituding sebagai sosok yang memberikan rekaman CCTV kediaman rumah Inara Rusli kepada Wardatina Mawa.

"Sudah saya sampaikan bukti-bukti CCTV, chat semua sudah saya jelain terstruktur," kata Mawa ditemui usai memberikan keterangan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya.

Atas hal itu tabiat pelantun tembang Lihat Aku itu pun mulai dikuliti setelah namanya viral dilaporkan oleh Mawa.

Baca juga: Di Tengah Kisruh Pernikahan Siri Inara, Ibu Virgoun Sentil soal Mobil yang Digadai Mantan Mantu

Kasus Inara Rusli menggadaikan mobil yang masuk dalam daftar harta gana-gini saat bercerai dengan Virgoun pada 10 November 2023 lalu itu pun mendadak mencuat ke permukaan.

Kini kabar tersebut telah sampai ke telinga mantan mertuanya, Eva Manurung.

Eva yang kesal dengan berita itu pun akhirnya mengungkap asal-usul mobil yang kini diduga digadaikan oleh aktris 32 tahun itu.

Menurut Eva Manurung, mobil tersebut dibeli putranya dengan susah payah hingga Virgoun berutang kepada salah seorang temannya.

Halaman 1/3
123
Tags:
Eva Manurung
Virgoun
Inara Rusli
Insanul Fahmi
Wardatina Mawa
