Kuasa Hukum Reza Gladys Sentil Pihak Nikita Mirzani usai Ajukan Kasasi: Ketok Aja Langsung 10 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Reza Gladys bereaksi usai pihak Nikita Mirzani ajukan kasasi atas vonis hukuman kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pihak Nikita Mirzani telah mengajukan kasasi setelah vonis hukuman diperberat menjadi 6 tahun penjara, Senin (15/12/2025) kemarin.

Nikita Mirzani sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tetap merasa tak bersalah, Nikita Mirzani mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi DKI memperberat hukuman sang artis lantaran terbukti melakukan TPPU.

Tak menyerah, Nikita Mirzani kembali melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi.

Kasasi adalah salah satu upaya secara hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung.

Kuasa hukum Reza Gladys, Robert Paruhum langsung bereaksi hingga sentil pihak Nikita Mirzani.

Robert menilai langkah hukum yang ditempuh nantinya malah merugikan Nikita Mirzani.

"Ini mereka mengajukan kasasi, ini berbahaya buat dia," ucap Robert, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (16/12/2025).

Robert kemudian menjelaskan bahwa ancaman dari TPPU yakni 20 tahun penjara.

Ada kemungkinan hukuman untuk ibu tiga anak itu diperberat lagi menjadi 10 tahun.

"Ancaman hukuman TPPU itu 20 tahun, dia masih dapat 6 tahun, ini bisa naik ke 10 tahun ya," jelasnya.

Sindir langkah hukum dari pihak Nikita, Robert justru meminta Mahkamah Agung langsung ketok palu memperberat hukuman sang artis menjadi 10 tahun.

"Jadi saran saya ini Mahkamah Agung udah lah ketok langsung aja 10 tahun," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Robert juga meminta agar berita acara sumpah (BAS) pengacara Nikita dicabut.